Dünyanın en güçlü 100 ülkesi açıklandı — Özbekistan da listede yer alıyor

·11·Dünya
Dünyanın en güçlü 100 ülkesi açıklandı — Özbekistan da listede yer alıyor

ABD'nin saygın uluslararası analiz yayınlarından biri olan «U.S. News and World Report» 2026 yılı sonu itibarıyla gezegenimizin en güçlü ve etki alanı geniş ülkelerinin sıralamasını (Most Powerful Countries 2026) kamuoyuna sundu.

Dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almayı başaran Özbekistan nihai listede önemli bir sonuç kaydederek 100 ülke arasında 71. sıraya yerleşti. Bu takdir, ülkenin uluslararası arenadaki dışa açılma politikası, ekonomik reformları ve bölgesel dengeyi sağlamadaki aktif rolünün bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Güç nasıl değerlendirildi? Temel kriterler

U.S. News tarafından hazırlanan bu küresel sıralama, sadece askeri gücü değil, devletin genel jeopolitik ve jeoekonomik ağırlığını ölçen kapsamlı bir araştırmadır:

  • Siyasi ve ekonomik etki: Ülkenin küresel ve bölgesel kararlar üzerindeki etki kapasitesi, ekonomik istikrarı ve ticaret ilişkilerinin kapsamı;

  • Uluslararası itibar ve diplomasi: Devletin küresel örgütlerdeki ve diyalog platformlarındaki aktifliği ve girişimciliği;

  • İttifak ve stratejik ortaklık: Çok taraflı uluslararası iş birliği, küresel ölçekte güvenilir ortaklarla kurulan güçlü diplomatik ilişkiler;

  • Savunma kapasitesi: Ülke güvenliğini sağlayan askeri hazırlık ve modern savunma sistemi.

Bölgesel manzara ve komşuların göstergeleri

Yayınlanan harita ve analiz verilerinde Özbekistan'ın kendi jeopolitik alanındaki yeri açıkça görülmektedir:

  • Listede yer almayan ülkeler: Bu saygın sıralamada Özbekistan'ın yakın komşuları ve bölge ülkeleri olan Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile Azerbaycan'ın göstergeleri ya hiç belirtilmemiş ya da araştırmanın nihai 100'lük listesine dahil edilmemiştir;

  • Yeni Özbekistan'ın değişen konumu: Son yıllarda yürütülen pragmatik dış politika, bölgesel entegrasyonu birleştiren projeler ve Orta Asya'nın merkezi olma yolundaki istikrar sağlayıcı pozisyon, ülkemizin ilk 100 listesinde sağlam bir yer edinmesine hizmet etti.

Dünyanın en güçlü 100 ülkesi açıklandı — Özbekistan da listede yer alıyor

Küresel liderler: Dünyayı kimler yönetiyor?

Sıralamanın zirvesinde geleneksel küresel güç merkezleri yer alıyor:

  • Öncüler: Dünyadaki güç göstergelerine göre Çin (1. sıra), ABD (2. sıra) ve Hindistan (3. sıra) ilk üçü oluşturuyor;

  • Sonraki basamaklar: Almanya (4. sıra), Japonya (5. sıra) ve Güney Kore (6. sıra) gibi sanayi ve teknoloji devleri, küresel etki bakımından üst sıralarda yer aldı.

Özbekistan'ın 71. sırada kaydedilmesi, ülkemizin sadece Orta Asya'da değil, küresel ölçekte de dikkate alınan, istikrarlı ve söz sahibi önemli bir devlet haline geldiğini gösteren bir diğer uluslararası gösterge oldu.

U.S. News and World ReportMost Powerful Countries 2026ÖzbekistanJeopolitikKüresel Sıralama
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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