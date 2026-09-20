«Türkiye ve Pakistan'ı sert cezalandıracağız!»: Husilerden Ankara'ya ağır tehdit

Orta Doğu bölgesindeki askeri çatışma, beklenmedik bir şekilde yeni coğrafi alanlara yayılma riski taşıyor. Yemen'deki «Ensarullah» (Husiler) hareketi sadece Suudi Arabistanile değil, bölgenin en güçlü devletleri olan Türkiye ve Pakistan'a karşı da açık bir askeri tehditte bulundu. Hareketin siyasi büro üyesi ve resmi sözcüsü Muhammed el-Buhayti, yaptığı açıklamada, Ankara ve İslamabad'ın Suudi Arabistan’a askeri destek vermesi durumunda, Husilerin doğrudan hedefi haline geleceklerini belirtti.

«Onları sert bir şekilde cezalandıracağız. Şu anda Suudi Arabistan'ı nasıl 'terbiye ediyorsak', Türkiye ve Pakistan'ı da aynı şekilde 'terbiye edeceğiz'»dedi. Bu radikal açıklama, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın «Türkiye, Suudi Arabistan'a askeri destek sağlamaya karşı değil» şeklindeki resmi tutumunun ardından geldi.

Peki, Husiler gerçekten Türkiye ve Pakistan'a karşı saldırı düzenleme kapasitesine sahip mi? Ankara'nın Suudi Arabistan ile yakınlaşması Kızıldeniz'deki dengeyi nasıl değiştirecek ve bu kriz, Müslüman devletler arasında geniş çaplı bir çatışmaya dönüşür mü?

«Suudi Arabistan'a yardım ve cezai tedbirler»: Orta Doğu'daki olayların kronolojisi

Bölgedeki jeopolitik gerilimin aşamaları:

Hakan Fidan'ın açıklaması: Türkiye Dışişleri Bakanı, Ankara'nın Suudi Arabistan'a askeri alanda yardım etme konusunu dışlamadığını açıkladı;

El-Buhayti'nin ültimatomu: «Ensarullah» siyasi büro sözcüsü, Türkiye ve Pakistan'ı doğrudan hedef alacakları tehdidinde bulundu;

«Terbiye etme» ifadesi: Husiler, Suudi şehirlerine yönelik füze ve drone saldırılarını örnek göstererek, Ankara ve İslamabad'a da benzer bir karşılık verileceğini bildirdi;

Yeni ittifakların riski: Riyad çevresinde Türkiye ve Pakistan gibi güçlü ordulara sahip devletlerin birleşmesi, Husi kampında ciddi bir endişe yarattı;

Bölgesel sınırların aşılması: Çatışma, yerel bir Yemen sorunu olmaktan çıkıp uluslararası düzeyde bloklar arası bir karşı karşıya gelmeye dönüşüyor.

Orta Doğu'da yeni jeopolitik çatışma: Tarafların pozisyonlarının karşılaştırılması

Husilerin tehdidi ve bölge devletlerinin askeri yaklaşımları:

Taraflar ve aktörler Resmi açıklama ve pozisyon Askeri-siyasi hedef «Ensarullah» (Husiler) Türkiye ve Pakistan'a sert saldırı ültimatomu Suudi Arabistan'a dış askeri desteği engellemek Türkiye (Ankara) Suudi Arabistan'a askeri yardım sağlama hazırlığı Orta Doğu ve Kızıldeniz'de güvenliği sağlamak Suudi Arabistan Başkenti ve petrol tesislerini korumak Türkiye ve Pakistan gibi güçlü ortakları dahil etmek Pakistan (İslamabad) Suudi Arabistan'ın stratejik askeri müttefiki Arap Yarımadası'ndaki güvenlik taahhütleri

Askeri-siyasi analiz: Uzmanlar Husi tehdidini değerlendiriyor

Uluslararası güvenlik yorumcularının temel sonuçları:

Jeopolitik baskı ve korkutma taktiği: Husilerin açıklaması, her şeyden önce Ankara ve İslamabad'ı Suudi Arabistan'a doğrudan askeri teknoloji ve savunma sistemleri sağlamaktan caydırmayı amaçlayan psikolojik bir savunmadır;

Türkiye'nin deniz gücü: Ankara, Kızıldeniz ve Sudan kıyılarında güçlü bir deniz gücüne sahip olup, Husiler için oldukça tehlikeli ve ciddi bir rakiptir;

Füze saldırısı ihtimali: Husiler doğrudan Türkiye veya Pakistan topraklarına ulaşamasalar da, Kızıldeniz'deki Türk gemilerine, ticaret konvoylarına veya Suudi Arabistan'daki Türk birliğine saldırı düzenleme olasılıkları devam etmektedir;

Karmaşık üçgen: Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'ı korumaya müdahalesi, Yemen'deki güç dengesini kökten değiştirebilir.

Muhammed el-Buhayti'nin bu sert çıkışı, Suudi Arabistan çevresindeki askeri çatışmanın artık küresel Müslüman dünyasının en güçlü merkezleri arasında ciddi bir tartışmaya dönüştüğünü gösteriyor.

Sizce Türkiye ve Pakistan, Husilerin bu açık tehdidinden sonra Suudi Arabistan'a askeri yardım sağlama fikrinden vazgeçer mi, yoksa tam tersine Orta Doğu'ya güçlerini mi gönderir? Husiler gerçekten Türkiye gibi güçlü bir devlete karşı gerçek bir saldırı düzenleyebilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bölgedeki bu tehlikeli jeopolitik olayların analizini tüm yakınlarınızla ve uluslararası konulara ilgi duyanlarla paylaşın!