«Türkiye ve Pakistan'ı sert cezalandıracağız!»: Husilerden Ankara'ya ağır tehdit

·3·Dünya
«Türkiye ve Pakistan'ı sert cezalandıracağız!»: Husilerden Ankara'ya ağır tehdit

Orta Doğu bölgesindeki askeri çatışma, beklenmedik bir şekilde yeni coğrafi alanlara yayılma riski taşıyor. Yemen'deki «Ensarullah» (Husiler) hareketi sadece Suudi Arabistanile değil, bölgenin en güçlü devletleri olan Türkiye ve Pakistan'a karşı da açık bir askeri tehditte bulundu. Hareketin siyasi büro üyesi ve resmi sözcüsü Muhammed el-Buhayti, yaptığı açıklamada, Ankara ve İslamabad'ın Suudi Arabistan’a askeri destek vermesi durumunda, Husilerin doğrudan hedefi haline geleceklerini belirtti.

«Onları sert bir şekilde cezalandıracağız. Şu anda Suudi Arabistan'ı nasıl 'terbiye ediyorsak', Türkiye ve Pakistan'ı da aynı şekilde 'terbiye edeceğiz'»dedi. Bu radikal açıklama, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın «Türkiye, Suudi Arabistan'a askeri destek sağlamaya karşı değil» şeklindeki resmi tutumunun ardından geldi.

Peki, Husiler gerçekten Türkiye ve Pakistan'a karşı saldırı düzenleme kapasitesine sahip mi? Ankara'nın Suudi Arabistan ile yakınlaşması Kızıldeniz'deki dengeyi nasıl değiştirecek ve bu kriz, Müslüman devletler arasında geniş çaplı bir çatışmaya dönüşür mü?

«Suudi Arabistan'a yardım ve cezai tedbirler»: Orta Doğu'daki olayların kronolojisi

Bölgedeki jeopolitik gerilimin aşamaları:

  • Hakan Fidan'ın açıklaması: Türkiye Dışişleri Bakanı, Ankara'nın Suudi Arabistan'a askeri alanda yardım etme konusunu dışlamadığını açıkladı;

  • El-Buhayti'nin ültimatomu: «Ensarullah» siyasi büro sözcüsü, Türkiye ve Pakistan'ı doğrudan hedef alacakları tehdidinde bulundu;

  • «Terbiye etme» ifadesi: Husiler, Suudi şehirlerine yönelik füze ve drone saldırılarını örnek göstererek, Ankara ve İslamabad'a da benzer bir karşılık verileceğini bildirdi;

  • Yeni ittifakların riski: Riyad çevresinde Türkiye ve Pakistan gibi güçlü ordulara sahip devletlerin birleşmesi, Husi kampında ciddi bir endişe yarattı;

  • Bölgesel sınırların aşılması: Çatışma, yerel bir Yemen sorunu olmaktan çıkıp uluslararası düzeyde bloklar arası bir karşı karşıya gelmeye dönüşüyor.

Orta Doğu'da yeni jeopolitik çatışma: Tarafların pozisyonlarının karşılaştırılması

Husilerin tehdidi ve bölge devletlerinin askeri yaklaşımları:

Taraflar ve aktörler

Resmi açıklama ve pozisyon

Askeri-siyasi hedef

«Ensarullah» (Husiler)

Türkiye ve Pakistan'a sert saldırı ültimatomu

Suudi Arabistan'a dış askeri desteği engellemek

Türkiye (Ankara)

Suudi Arabistan'a askeri yardım sağlama hazırlığı

Orta Doğu ve Kızıldeniz'de güvenliği sağlamak

Suudi Arabistan

Başkenti ve petrol tesislerini korumak

Türkiye ve Pakistan gibi güçlü ortakları dahil etmek

Pakistan (İslamabad)

Suudi Arabistan'ın stratejik askeri müttefiki

Arap Yarımadası'ndaki güvenlik taahhütleri

Askeri-siyasi analiz: Uzmanlar Husi tehdidini değerlendiriyor

Uluslararası güvenlik yorumcularının temel sonuçları:

  • Jeopolitik baskı ve korkutma taktiği: Husilerin açıklaması, her şeyden önce Ankara ve İslamabad'ı Suudi Arabistan'a doğrudan askeri teknoloji ve savunma sistemleri sağlamaktan caydırmayı amaçlayan psikolojik bir savunmadır;

  • Türkiye'nin deniz gücü: Ankara, Kızıldeniz ve Sudan kıyılarında güçlü bir deniz gücüne sahip olup, Husiler için oldukça tehlikeli ve ciddi bir rakiptir;

  • Füze saldırısı ihtimali: Husiler doğrudan Türkiye veya Pakistan topraklarına ulaşamasalar da, Kızıldeniz'deki Türk gemilerine, ticaret konvoylarına veya Suudi Arabistan'daki Türk birliğine saldırı düzenleme olasılıkları devam etmektedir;

  • Karmaşık üçgen: Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'ı korumaya müdahalesi, Yemen'deki güç dengesini kökten değiştirebilir.

Muhammed el-Buhayti'nin bu sert çıkışı, Suudi Arabistan çevresindeki askeri çatışmanın artık küresel Müslüman dünyasının en güçlü merkezleri arasında ciddi bir tartışmaya dönüştüğünü gösteriyor.

Sizce Türkiye ve Pakistan, Husilerin bu açık tehdidinden sonra Suudi Arabistan'a askeri yardım sağlama fikrinden vazgeçer mi, yoksa tam tersine Orta Doğu'ya güçlerini mi gönderir? Husiler gerçekten Türkiye gibi güçlü bir devlete karşı gerçek bir saldırı düzenleyebilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bölgedeki bu tehlikeli jeopolitik olayların analizini tüm yakınlarınızla ve uluslararası konulara ilgi duyanlarla paylaşın!

EnsarullahTürkiyePakistanSuudi ArabistanJeopolitik
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ayakla hazırlanan limonata 364 liraya mı satıldı? Çin'deki festivalde yaşanan tuhaf olay tepki çektiAyakla hazırlanan limonata 364 liraya mı satıldı? Çin'deki festivalde yaşanan tuhaf olay tepki çektiBugün, 12:42«Riyad semalarında füze düşürüldü!»: Havaalanı yakınındaki yangın ve koalisyon açıklaması«Riyad semalarında füze düşürüldü!»: Havaalanı yakınındaki yangın ve koalisyon açıklamasıBugün, 11:47Finlandiya kıyılarında zehirli örümcek görüldüFinlandiya kıyılarında zehirli örümcek görüldüBugün, 11:37Novaya Guta'da insani yardım misyonu: Rusya ve Ukrayna vatandaş takası gerçekleştirdiNovaya Guta'da insani yardım misyonu: Rusya ve Ukrayna vatandaş takası gerçekleştirdiBugün, 11:34«Moskova'da kritik sınav»: Paşinyan, Putin ile demir yolunun kaderini belirliyor!«Moskova'da kritik sınav»: Paşinyan, Putin ile demir yolunun kaderini belirliyor!Bugün, 11:28«45 milyar dolarlık bataklık ve 7 şart!»: Tahran, Washington'a ültimatom verdi«45 milyar dolarlık bataklık ve 7 şart!»: Tahran, Washington'a ültimatom verdiBugün, 11:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?