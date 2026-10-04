Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, küresel jeopolitik güç dağılımı ve Bakü'nün dış politika yönelimi hakkında ses getiren bir açıklama yaptı. «Yeni Azerbaycan» Partisi'nin VIII. Kongresi'nde konuşan devlet başkanı, günümüz dünyasında gerçek anlamda belirleyici etkiye sahip sadece iki dev devletin bulunduğunu kesin bir dille vurguladı.

«Onlar dünyadaki en güçlü iki devlettir, üçüncüsü yoktur» diyen İlham Aliyev, uluslararası sistemdeki mevcut gerçekliği bu şekilde tanımladı.

Washington ve Pekin ile eş zamanlı müttefiklik: Bakü diplomasisinin benzersiz formülü

Devlet başkanı, Azerbaycan'ın bu iki küresel rakiple aynı anda dengeli ve sağlam bir stratejik ortaklığı sürdüren sayılı devletlerden biri olduğunu belirtti:

Çin ile ilişkiler: Bakü ile Pekin arasında Stratejik Ortaklık Bildirisi yürürlüktedir;

ABD ile ilişkiler: Washington ile stratejik iş birliği tüzüğü imzalanmış olup uzun vadeli ilişkiler istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.

Cumhurbaşkanı, bu karmaşık jeopolitik dengenin sadece pragmatizm değil, uluslararası toplumun Azerbaycan'a duyduğu yüksek güvenin bir sonucu olduğunu vurguladı.

«Sözümüz imzamız kadar değerlidir: İkiyüzlülük yapmıyoruz»

İlham Aliyev konuşmasında, Bakü'nün uluslararası ilişkilerde sağlam ilkeler ve onurlu bir sorumluluk temelinde hareket ettiğini özellikle vurguladı:

«Bu ne anlama geliyor? Bu, bize olan güven ve sözümüze olan saygıdır. Bugün dünyada, sözümüzün attığımız resmi imza kadar değerli ve ağırlıklı olduğunu bilmeyen kimse kalmadı. Ne dersek, sözümüzün arkasında dururuz. Biz hiçbir zaman ikili oynamadık ve hiçbir devlete karşı ikiyüzlülük veya riyakarlık yapmadık. Oysa dış politikada biz bu tür tutumlarla çok kez karşılaştık ve bugün de karşılaşıyoruz. Ancak biz hiçbir zaman onlar gibi alçalmayız. Biz kendine saygı duyan bir milletiz, onurumuzla yaşarız ve devlet politikamızı da sadece şerefli bir şekilde yürütürüz.»

Azerbaycan liderinin bu cesur açıklamaları, Güney Kafkasya ve küresel diplomasi çevrelerinde büyük ilgi uyandırarak, karmaşık jeopolitik dönemde egemen ve açık bir politika yürütmenin özgün bir örneği olarak kabul ediliyor.