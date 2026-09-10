Özbekistan siber güvenlikte bölgede üçüncü sırada

2025 yılı boyunca ve 2026 yılının ilk altı ayında Özbekistan'dakişirketlerin ve devlet kurumlarının veritabanlarından yaklaşık 15 milyon satır veri sızdırıldı. Bu sonuçla Özbekistan, Orta Asya'da Tacikistan ve Kazakistan'dan sonra üçüncü sırada yer aldı. Bu durum, F6'nın 2025–2026 yıllarını kapsayan Cyber Threat Landscape Report raporunda belirtildi.

F6 araştırmasına göre, dünya genelinde 164 veri sızıntısı vakası tespit edildi. Bunlarda 600 milyondan fazla kullanıcı kaydı zarar gördü.

Bunların 91 veritabanı hacker forumlarında ve Telegram kanallarında açıkça yayınlandı. 73 veritabanı ise satışa çıkarıldı.

Orta Asya ülkelerinde sızdırılan verilerin miktarı 257 milyon satıra ulaştı. Bölgedeki en yüksek oran Tacikistan'da kaydedildi. Ülke, yaklaşık 217 milyon satır ile bölgedeki toplam hacmin yüzde 84'ünü oluşturuyor.

Kazakistan'da yaklaşık 25 milyon satır veri sızdırıldı. Bu, bölgesel hacmin yüzde 10'unu oluşturuyor. Özbekistan'da ise yaklaşık 15 milyon satır veya yüzde 6'lık veri kaydedildi.

Toplam veri hacmi bakımından Özbekistan üçüncü sırada yer alırken, sızıntı sayısı bakımından ülke ikinci sırada bulunuyor. Bölgedeki tüm yayınların yüzde 57'si Kazakistan'a, yüzde 29'u Özbekistan'a ve yüzde 14'ü Tacikistan'a ait.

Sızdırılan verilerin büyük bir kısmı devlet kurumlarıyla ilgili. Kamu sektöründeki veriler toplam hacmin yüzde 96'sını oluşturdu. Bu oranın büyük bir kısmı Tacikistan'daki büyük veri sızıntısından kaynaklandı.

Eğitim sektörünün payı yüzde 3 oldu. Bunda, Kazakistan'daki eğitim platformlarından sızan yaklaşık 8,5 milyon kayıt ana kısmı oluşturdu.

Sızıntı sayısı hesaplandığında kamu sektörü yüzde 43, eğitim sektörü yüzde 29 ve finans sektörü yüzde 28 paya sahip oldu.

Uzmanlar için temel risklerden biri, veritabanındaki tek bir kaydın bile kişinin adı, e-posta adresi, pasaport bilgileri veya kullanıcı adı ve şifresi gibi kritik verileri içerebilmesidir.