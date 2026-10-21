75 yaşındaki adam yapay zeka ile oluşturulan bir kız için eşinden boşanmak istedi

Çin'de 75 yaşındaki bir emekli, internette yapay zeka ile oluşturulmuş bir kıza aşık oldu ve uzun yıllardır evli olduğu eşinden boşanmak istedi. Çocukları duruma müdahale ederek babalarına sanal karakterin gerçekte var olmadığını açıklamak zorunda kaldı.

Beijing Daily gazetesinin haberine göre, Jiang adındaki 75 yaşındaki adam sosyal medyada gezinirken yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir kadın görüntüsüyle karşılaştı. Dijital teknolojilere aşina biri için bu görüntünün yapay olduğu belli olsa da, Jiang onu sadece kendisiyle sohbet etmekten hoşlanan güzel bir kız olarak algıladı.

Kız konuşurken dudak hareketlerinin sesle uyumsuz olması bile yaşlı adamda şüphe uyandırmadı. Zamanla sanal sohbet arkadaşına o kadar bağlandı ki, günün en keyifli anı telefonun başında oturup ondan yeni mesajlar beklemek haline geldi.

Kızdan gelen mesajlar sıradan ve aynı içerikte olsa da, Jiang onları heyecanla bekledi. Bir gün eşi, telefonu aşırı kullandığı için onu azarladı. Bunun üzerine adam, onlarca yıllık eşine boşanmak istediğini söyledi. Sanal kıza daha fazla zaman ayırmak ve tüm dikkatini ona vermek istiyordu.

Çocukları babalarını gerçeğe döndürdü

Sonunda, Jiang'ın çocukları duruma müdahale etmeye karar verdi. Babalarına yapay zekanın nasıl çalıştığını açıklayarak, aşık olduğu kızın gerçek bir insan olmadığını, bilgisayar teknolojileriyle oluşturulmuş sanal bir karakter olduğunu anlattılar.

Ancak o zaman emeklinin duruma bakış açısının değişmesi mümkün oldu.

Bununla birlikte, Çin'de bu tür durumlar nadir değildir. Özellikle yalnız yaşayan, yakınlarıyla az iletişim kuran veya hareket kabiliyeti kısıtlı yaşlı insanlar, yapay zeka ile oluşturulan inandırıcı içeriklerin etkisine daha fazla düşmektedir.

Yapay zeka karakterleri yaşlıların duygularını etkiliyor

Günümüzde internette farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış yapay zeka karakterlerine rastlamak mümkün. Bunlar arasında resmi kıyafetli uzmanlar, gerçek haber sunucularına benzeyen spikerler ve genç öğrenciler görünümündeki sanal karakterler de bulunuyor.

Bu tür karakterler, insanların çeşitli duygusal ihtiyaçlarını etkilemek için yaratılır. Çoğu ürün ve hizmetleri tanıtmayı amaçlar ve yaşlı insanlar bazı ürünlerin gerçekliğini ve faydasını kontrol etmeden satın alabilirler.

Aynı zamanda, yapay zeka ile oluşturulan karakterler belirli fikirleri yaymak, insanların güvenini kazanmak ve onlarda sanal karakterlere karşı güçlü bir duygusal bağ oluşturmak için de kullanılabilir.

Uzmanlar, yaşlı yakınları olan aileleri, onların internet kullanım alışkanlıklarına dikkat etmeye çağırıyor. Özellikle yakınları telefon veya diğer elektronik cihazları aşırı kullanıyorsa, onlarla iletişim kurmak ve internetteki bilgilerin güvenilirliğini kontrol etmek önemlidir.

Yapay zeka eğitim, iletişim ve günlük görevleri yerine getirmede büyük fırsatlar sunsa da, yanlış kullanımı saf ve savunmasız insanlar için ciddi riskler oluşturabilir.