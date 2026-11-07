Yapay zeka ile kurt görseli oluşturan adam beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Güney Kore'de yapay zeka yardımıyla şehir sokaklarında dolaşan gerçekçi bir kurt görseli oluşturup internette paylaşan 40 yaşındaki bir adam ciddi bir ceza ile karşı karşıya. Bu eylemi nedeniyle adamın beş yıla kadar hapis cezası alması ve 6,7 bin dolar para cezasına çarptırılması muhtemel.

Günümüzde yapay zeka teknolojileri kullanılarak çeşitli dijital görseller oluşturmak milyonlarca insan için sıradan bir durum haline geldi. Bazı görsellerin yapay olduğu açıkça belli olsa da, diğerleri gerçek fotoğraflardan neredeyse ayırt edilemiyor. Ancak bu tür imkanların yanlış kullanımı, ilk bakışta zararsız görünen yaratıcı eylemlerin bile ciddi sonuçlara yol açmasına neden olabilir.

Buna Güney Kore'de meydana gelen olay net bir örnek teşkil ediyor. Konu, ülkenin merkezinde yer alan Daejeon şehri sokaklarında dolaştığı iddia edilen kurt görseli ile ilgili.

Aslında ilk bakışta şehir sokaklarında yalnız bir kurdun dolaştığını gösteren bir görseli yapay zeka ile oluşturmak suç gibi görünmeyebilir. Ancak durumun başka bir boyutu vardı: O sırada şehirde gerçekten de bir kurt aranıyordu.

8 Nisan günü Güney Kore medya organları, Daejeon Hayvanat Bahçesi'nden Neukgu isimli bir kurdun kaçtığına dair haberler yayınladı. Bunun ardından sosyal medyada hayvanın şehir sokaklarında görüldüğüne dair haberler ve onun fotoğrafı olarak sunulan bir görsel ortaya çıktı. Ancak fotoğraf sanılan bu materyal, aslında özel bir metin istemiyle yapay zeka yardımıyla oluşturulmuştu.

Güney Koreli yetkililer, bu sahte görselin arama çalışmalarını ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Yetkililer, "yapay zeka ile değiştirilmiş tek bir görselin, kurdun yakalanma sürecini dokuz gün geciktirdiğini" ifade etti. Ayrıca polis memurları ve itfaiyecilerin uzun süre arama çalışmalarına dahil edilmesi, kamu güvenliğini sağlama konusundaki temel görevlerinde de ciddi aksamalara yol açtı.

Kurdun şehir sokaklarında dolaşması ve halk için tehlike oluşturması endişesiyle yerel yönetim bir dizi acil önlem almak zorunda kaldı. Özellikle Daejeon'daki ilkokullar geçici olarak kapatıldı, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla özel acil durum ekipleri görevlendirildi.

Ne yazık ki, bu geniş kapsamlı önlemlere neden olan görselin sahte olduğunun anlaşıldığı zamana kadar durum oldukça karmaşık bir hal almıştı. Polis memurları şehrin farklı bölgelerinde arama yapmak için çok zaman harcadı.

Sonunda Neukgu, Daejeon şehrinin dış bölgelerinde bulundu. Eğer yapay zeka ile oluşturulan sahte fotoğraf yayılmasaydı, kurdu çok daha erken bulmak mümkün olabilirdi.

Olayın faili ise 40 yaşındaki yerel bir erkek çıktı. Kurdun gerçekçi bir görselini yapay zeka ile oluşturduğunu ve internette paylaştığını itiraf etti. Adam, eylemini sadece "eğlence amaçlı" yaptığını söyledi.

Ancak şimdi bu şakası ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir. Güney Kore yasalarına göre, adamın beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve 6.700 dolara kadar para cezası ödemesi muhtemel.

Bu olay, yapay zeka ile oluşturulan görsellerin gerçeklik olarak kabul edildiğinde ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi.