Sadece 9 gramlık tüy açık artırmada 28 bin dolara satıldı

·7·Dünya
Sadece 9 gramlık tüy açık artırmada 28 bin dolara satıldı

Nesli tükenmiş huia kuşunun son derece nadir ve iyi korunmuş bir tüyü, açık artırmada 46 bin Yeni Zelanda dolarına, yani 28 bin 365 ABD dolarına satıldı. Böylece tüy, dünyanın en pahalı tüyü olarak rekor kırdı.

Nadir tüyün fiyatı beklenenin birkaç kat üzerine çıktı

Yeni Zelanda'ya özgü olan huia kuşu, 20. yüzyılın başlarından beri nesli tükenmiş bir tür olarak kabul ediliyor. Avrupalılar adaya geldiğinde zaten nadir olan bu kuşun tüyleri, zamanla koleksiyoncuların ve moda dünyasının ilgisini çekti. Artan talep ise kuşun tamamen yok olmasına yol açan faktörlerden biri oldu.

Günümüzde de huia kuşu tüyleri koleksiyoncular arasında yüksek değer görüyor. Bu nedenle dünyanın en pahalı tüyünün bu kuşa ait olması şaşırtıcı değil.

Açık artırmada tüyün fiyatının başlangıçta 3 bin dolara ulaşması bekleniyordu. Ancak nadirliği ve çok iyi korunmuş olması nedeniyle satış sonunda 28 bin 365 dolara alıcı buldu. Bu sonuç, dünyanın en pahalı tüyü konusunda yeni bir rekor kaydetti.

Tüyün rengi ve korunma durumu değerini artırdı

Yeşil bir arka plan önünde dalda duran iki siyah huia kuşu.

The Guardian gazetesine konuşan Webb's müzayede evinin dekoratif sanatlar bölümü başkanı Lia Morris, bu nadir buluntu hakkında bilgi verdi.

Morris, "Huia çok ünlü ve sembolik öneme sahip bir kuş. Birçok insan onunla bir şekilde bağ kuruyor" dedi.

Morris, tüyün yapısının iyi korunduğunu, liflerinin birbirine yapışmadığını belirtti. Ayrıca doğal renklerinin de muhafaza edildiğini ifade etti. Tüyde zengin kahverengi ve yanardöner tonlar görülüyor; böceklerin verdiği herhangi bir zarar belirtisi ise bulunmuyor.

İşte bu tür özellikler, tüyün koleksiyoncular için değerini daha da artırdı.

Maori halkı için de özel bir öneme sahip

Huia kuşu tüylerinin yüksek değer görmesinde sadece nadirlikleri değil, aynı zamanda Maori halkının kültüründeki ve manevi değerlerindeki yeri de önemli bir rol oynuyor.

Maori halkı arasında huia tüyleri kültürel ve ruhani bir öneme sahipti. Eskiden kabile şefleri bunları başlıklarını süslemek için kullanırlardı. Bu nedenle bu tüyler sadece doğal bir nesne değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasın bir parçası olarak da değer görüyor.

Dünyanın en pahalı tüyünün ağırlığı sadece 9 gram. Buna rağmen fiyatı, aynı ağırlıktaki altının değerinden birkaç kat daha yüksek. Bu durum, nadir doğal buluntuların koleksiyoncular için ne kadar değerli olabileceğini gösteriyor.

Huia KuşuYeni ZelandaMaori HalkıWebb's MüzayedeNadir Eserler
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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