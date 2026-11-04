Alaska'da kendi halinde takılan ayı 'Yılın İçe Dönüğü' seçildi

·69·Dünya
Alaska'da kendi halinde takılan ayı 'Yılın İçe Dönüğü' seçildi

ABD'nin Alaska eyaletindeki Tongass Ulusal Ormanı'nda yaşayan Nugget lakaplı siyah ayı, sıra dışı davranışları nedeniyle 2026 'Yılın İçe Dönüğü' ödülüne layık görüldü. Diğer ayılarla birlikte somon avlamaya acele etmeyen ayı, genellikle kayalıklar arasında saklanıp kenarda beklemeyi tercih ediyor. Konuyla ilgili haberi RBK Life duyurdu.

ABD Orman Hizmetleri çalışanlarının gözlemlerine göre, Nugget'a sezon boyunca Anan Deresi'nin alt şelaleleri yakınındaki kayalıklar arasında sıkça rastlanabiliyor. Bazen kayaların arasındaki yarıktan başını çıkarıp etrafı izliyor. Diğer zamanlarda ise balık avlayan ayıları uzaktan izleyerek sırasını sabırla bekliyor.

Nugget bu bölgede ilk kez 2024 yılında görüldü. Diğer ayılara kıyasla daha küçük cüssesi ve sezon boyunca renk değiştiren kürküyle dikkat çekiyor.

Gözlemciler, Nugget'ın başlangıçta dere kenarında diğer ayılardan artan yiyeceklerle beslendiğini, zamanla ise kendi başına somon tutmayı öğrendiğini belirtiyor.

'Yılın İçe Dönüğü' unvanı, Tongass Ulusal Ormanı çalışanları tarafından Anan bölgesinde yaşayan ayılara verilen özel ödüllerden biri. Uzmanlar bu girişimle vahşi yaşama ve onun kendine has üyelerine kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Tongass Ulusal OrmanıNugget AyısıAnan DeresiYılın İçe DönüğüAlaska
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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