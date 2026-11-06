Yeni Zelanda kıyılarında yaklaşık 50 balina neden öldü?

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası kıyılarından birinde yaklaşık 50 adet uzun yüzgeçli pilot balina karaya vurdu. Çoğu telef olurken, hayatta kalanları açık denize geri döndürmek için kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Bu durum Japan Today tarafından bildirildi.

Balinaların, Kuzey Adası'nın en güney noktası olan Cape Palliser yakınlarındaki Ngawi sahilinde bulunduğu belirtildi. Başlangıçta karaya vuran balina sayısının en az 20 olduğu kaydedilmişti. Ancak yerel halk, Radio New Zealand'a verdiği demeçte, gece boyunca sahilde mahsur kalan balina sayısının 50'ye ulaştığını ifade etti.

Şu anda balinaları kurtarma çalışmaları, yerel Maori kabilesi ve bu tür olaylarda uzmanlaşmış Project Jonah kuruluşu ile iş birliği içinde gerçekleştiriliyor. Şimdiye kadar iki balinayı denize geri döndürmek mümkün oldu.

Kurtarma ekipleri, hayatta kalan balinaların durumunu stabilize etmek ve su ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli önlemler alıyor. Hayvanların üzerine kovalarla su dökülüyor ve vücutlarının kurumaması için ıslak havlular kullanılıyor.

Project Jonah'ın 5 Kasım'da Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya göre, o sırada dört balina hayattaydı. Bu balinaların su seviyesi yükseldiğinde denize geri gönderilmesi planlanıyor.

Yerel halktan Rob Burg, hayatta kalan balinaların da durumunun oldukça ağır olduğunu belirtti.

Bilgi için belirtmek gerekirse, Yeni Zelanda ve komşusu Avustralya kıyılarında balinaların toplu halde karaya vurması sıkça görülen olaylardan biridir. Bunun nedeni olarak, iki ülkeyi çevreleyen derin okyanuslarda yaşayan büyük uzun yüzgeçli pilot balina popülasyonu gösterilmektedir.

Buna rağmen, balinaların neden grup halinde karaya vurduğu henüz belirlenemedi. Uzmanlar bu olayın gerçek nedenlerini hala tam olarak açıklayamıyor.