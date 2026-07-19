Milyarderler dinozor iskeletleri için rekor miktarda harcama yapıyor

·36·Dünya
Milyarderler dinozor iskeletleri için rekor miktarda harcama yapıyor

Dünyanın en zengin insanları arasında sıra dışı koleksiyonlara olan ilgi giderek artıyor. Artık paha biçilemez sanat eserleri veya futbol kulüplerinin yanı sıra milyonlarca dolar karşılığında dinozor iskeletleri de satın alıyorlar. Bu konuda Bloomberg yayını haber paylaştı.

Belirtildiğine göre, bazı milyarderler bu tür antik buluntuları sadece nadir bir koleksiyon olarak değil, aynı zamanda değeri yıllar geçtikçe artabilecek bir yatırım olarak da değerlendiriyor.

Bunlardan biri teknoloji girişimcisi ve milyarder Dan O'Dowd. O, "Samson" lakaplı bir tiranozor iskeletini 600 bin dolara satın aldı. Milyarder bu satın almayı "bir insanın sahip olabileceği en hayret verici ganimet" olarak tanımladı.

Uzmanlarbu tür antik kalıntıların fiyatının bir dizi faktöre bağlı olduğunu vurguluyor. Bunlar arasında orijinallik, korunma derecesi, dinozor türünün nadirliği ve buluntunun ne kadar bütün olduğu temel kriterler olarak kabul ediliyor.

Yakın zamanda New York şehrindeki Sotheby's müzayedesinde "Gas" adındaki bir tiranozor reks iskeleti, telefonla katılan kimliği belirsiz bir alıcıya rekor düzeyde 50,1 milyon dolara satıldı.

Bu sonuç, geçen yılki rekoru da geride bıraktı. 2024 yılında "Apex" lakaplı bir stegozor iskeleti 44,6 milyon dolara satılmıştı. Dikkat çekici olan ise, "Gas" için müzayede öncesinde 20-30 milyon dolar civarında bir fiyat beklenirken, nihayetinde fiyatının beklenenden çok daha yükseğe çıkmasıydı.

Edinilen bilgilere göre, bu iskeletler şimdiye kadar bulunan en büyük ve en iyi korunmuş dinozor kalıntıları arasında yer alıyor. 2021-2023 yılları arasında ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki çiftliklerden birinde keşfedildiler. "Gas" lakabı ise kazı çalışmalarının yapıldığı arazinin sahibinin onuruna verilmiştir.

Uzmanlara göre, nadir paleontolojik buluntulara olan ilginin önümüzdeki yıllarda da artması muhtemel. Bu nedenle dinozor iskeletleri sadece bilimsel öneme sahip bir miras değil, aynı zamanda en değerli koleksiyon varlıklarından biri haline geliyor.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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