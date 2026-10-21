Taylandlı kız aynı anda ikiz kardeşlerle aşk yaşıyor

Tayland'da yaşayan 24 yaşındaki bir kızın aynı anda iki ikiz kardeşle ilişki yaşadığını açıklaması, internet kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Sıra dışı aşk hikayesi sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin dikkatini çekti.

Tayland'ın Nakhon Phanom bölgesinde yaşayan Nong Fah adındaki 24 yaşındaki kız, kendine has ilişkisi nedeniyle kısa sürede ülkede tanındı. TikTok sosyal ağında, ikiz kardeşler Sing ve Suea ile aynı anda aşk ilişkisi yaşadığını doğruladı. Kız, kardeşlerin de ikisinin birden kendisini sevmesine karşı olmadığını belirtti.

Sıra dışı ilişki nasıl başladı?

Nong Fah, yerel gazetecilere verdiği röportajda ikizlerle geçen yıl tanıştığını söyledi. O dönemde Nakhon Phanom Üniversitesi'ndeki eğitim masraflarını karşılamak için bir restoranda garson olarak çalışıyordu.

Geçen yılın yazında bir gün, Sing ve Suea birkaç arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı restorana geldiler. Masadaki gençlerden biri kızdan telefon numarasını istedi. O sırada onlardan biri şaka yaparak, gencin yaşının daha büyük olduğunu söyleyip numarayı Nong Fah'dan değil, ikiz kardeşlerden birine vermeyi teklif etti. Kız o an bu sözü basit bir şaka olarak kabul etti. Ancak daha sonra tam da bu şaka, hayatındaki sıra dışı ilişkinin başlangıcı oldu.

Yaklaşık bir ay sonra Sing ve Suea tekrar restorana geldiler. Bu sefer üçü kendi aralarında sohbet edip daha yakından tanıştılar ve Tayland'da yaygın olarak kullanılan Line mesajlaşma uygulamasındaki iletişim bilgilerini paylaştılar.

O gün Nong Fah eve döndüğünde, önce ikizlerin büyüğü Sing'den, kısa bir süre sonra ise Suea'dan mesaj aldı. Kız, her ikisiyle de aynı anda yazışmaya ve sohbet etmeye başladı. Zamanla her ikisine de gönlünü kaptırdığını fark etti.

Nong Fah, "İki kardeş de bana karşı kıskançlık duymadı ve asla birbirleriyle kavga etmediler. Çünkü ikisi de beni seviyordu, ben de onları seviyordum," dedi.

Kızın ifadesine göre, ilişkilerinin ilk döneminde ayrı yaşıyorlardı. O, Na Thon bölgesindeki Noen Sa-at köyünün 8. bölgesinden bir oda kiralamıştı; ikizler ise aynı bölgedeki Nong Bua köyünün 1. bölgesindeki evlerinde kalıyorlardı.

Kızın sevgilileri tarımda çalışıyor

Nong Fah, ikiz gençlerin dar gelirli bir aileden gelmesinin onu hiçbir zaman endişelendirmediğini vurguladı. Hem Sing'in hem de Suea'nın tarım sektöründe çalıştığını söyledi.

İkizlerin büyüğü Sing traktör kullanırken, Suea pirinç hasat makinesini yönetiyor. Nong Fah ise onlara mali konuları düzenlemede yardımcı oluyor. Kız, her ikisi için de ayrı banka hesapları açtı. Bu sayede kardeşler, her ay ne kadar birikim yaptıklarını takip edebiliyorlar.

İlişkileri başlayalı altı ayı geçti ve Nong Fah'ın belirttiğine göre, bugüne kadar ciddi bir sorun yaşanmadı. İlişkilerinin alışılmışın dışında olmasına rağmen, üçü birbirleriyle anlaşarak yaşıyor.

Kız, ikizlerin çok sakin, az konuşan ve utangaç gençler olduğunu vurguluyor. Birbiriyle tartışmaktan veya kavga etmekten kaçınıyorlar. Eğer üçü arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, genellikle ilk itiraz eden Nong Fah'ın kendisi oluyor. Gençler ise çatışmaya girmektense barışı korumayı tercih ediyorlar.

Aileler başlangıçta karşı çıktı

Nong Fah, ilişkilerinin ilk aşamasında her iki ailenin de bu sıra dışı ilişkiyi kabul etmekte zorlandığını itiraf etti. Aynı anda ikiz kardeşlerle aşk ilişkisi yaşamak onlar için beklenmedik bir durumdu.

Ancak zamanla aile üyeleri, üçünün birbirleriyle iyi anlaştığını ve birlikte yaşamaya uyum sağladıklarını gördüler. Bundan sonra onlar da bu ilişkiyi kabul ettiler.

TikTok'ta yayılan videoları ise internet kullanıcıları arasında farklı görüşlere yol açtı. Bazıları Nong Fah'ın seçimini eleştirirken, diğerleri üçünün de kendi kararlarını açıkça ifade etme cesaretini destekledi.

Kız, ikizlere olumsuz yorumlara aldırış etmemelerini tavsiye etti. Ona göre bu onların kişisel tercihi ve başka insanlara zarar vermedikleri sürece kendi hayatları hakkında karar verme hakları var.

Ün onlara yeni teklifler de getirdi

Tayland'da Nong Fah ve ikiz kardeşlerin hikayesi geniş çapta yayıldıktan sonra, çeşitli şirketlerden ve şahıslardan teklifler gelmeye başladı. Özellikle sosyal medyada ürün ve etkinlik reklamı yapmaları için iş birliği teklif ediliyor.

Yine de şu an için üçü de bu tür fırsatlardan ziyade kendi işlerine ve ilişkilerine odaklanıyorlar. Nong Fah'ın hikayesi ise internette tartışılmaya devam ederek, insanların kişisel ilişkilere ve tercihlere bakış açılarının ne kadar farklı olduğunu bir kez daha gösteriyor.