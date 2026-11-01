Kafatasları yapışık doğan ikiz kız kardeşlerin hayat hikayesi birçok kişiye ilham veriyor

Filipinler'de yaşayan Joy ve Joyce Magsino adlı ikiz kız kardeşler, nadir görülen bir doğum durumuyla dünyaya geldi. Kafatasları birbirine yapışık olan kardeşler, buna rağmen hayattaki zorluklara göğüs gererek hayallerinin peşinden koşuyor.

Şubat 2008'de, kraniyopagus (kafatası yapışıklığı) adı verilen nadir bir durumla doğdular. Doktorlar başlangıçta ikizlerin yaklaşık 10 yıl yaşayabileceğini tahmin etmişti.

Ancak Joy ve Joyce bu tahminlerden çok daha uzun süre yaşayarak 2026 yılında 18 yaşına bastılar. Sadece hayata tutunmakla kalmayıp eğitimde de başarılar elde ettiler. İkizler, 2023 yılında okullarını üstün başarıyla tamamladılar.

Birbirlerine her zaman destek olan ikizler, hayattaki sınavları birlik ve metanetle aşmaya çalışıyor. Sabırları, birbirlerine olan sevgileri ve hayata umutla bakışları birçok kişi için örnek teşkil ediyor.