38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor

·8·Dünya
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor

Kolombiya'da 38 yaşındaki Maria Tapia, aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek dünyaya getirmek üzere. Uzmanlar, böyle bir hamileliğin yaklaşık 15 milyonda bir görüldüğünü belirtiyor.

Maria hamileliğinin 30. haftasına ulaştı. Karnında Mariano, Maximiliano, Emiliano ve Tiago isimlerinin verilmesi planlanan dört bebek gelişiyor. Bu nadir durum, Kolombiya'nın Antioquia departmanındaki Caucasia şehri doktorlarını bile şaşırttı.

Şu anda Maria ve eşi Jhonatan Sapa, Medellin şehrine gitti. Orada uzmanlar, bebeklerin ne zaman ve hangi yöntemle dünyaya getirilmesinin daha güvenli olacağını belirleyecekler. Hamilelik yüksek riskli olarak değerlendirildiği için anne ve henüz doğmamış çocuklar doktor gözetiminde.

Dört bebeğin hepsi aynı cinsiyette

İlk bilgilere göre bebekler monozigotik dörtüz olarak kabul ediliyor. Yani tek bir döllenmiş yumurta hücresinden gelişmişler ve daha sonra bu hücre dört embriyoya bölünmüş.

Jhonatan yerel basına verdiği röportajda, dört bebeğin tek bir plasentada ancak ayrı amniyotik keselerde bulunduğunu söyledi.

«Hepsi tek bir plasentada, ayrı keselerde duruyor. Dört çocuk da erkek, cinsiyetleri aynı. Tam da bu özellik, bu hamileliği olağanüstü derecede nadir kılıyor» dedi.

Çift, dört çocuk beklediklerini ilk öğrendiklerinde şaşkınlıktan ne diyeceklerini bilememişler. Jhonatan, ultrason sırasında embriyoları tek tek saydığını hatırlıyor.

«Bir, iki, üç ve dört» diye anımsıyor.

Anne, çocuklarını kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor

Aile, hamileliği doktorların gözetiminde mümkün olduğunca uzun süre devam ettirmeyi umuyor. Bu, bebeklerin doğumdan önce daha fazla gelişmeleri için zaman kazandıracak.

Maria, çocuklarını görmeyi ve kucağına almayı çok istediğini söylüyor.

«Onlarla tanışmayı, onları dünyaya getirmeyi ve görmeyi çok istiyorum» dedi video mesajında.

Haberlere göre Maria'nın genel durumu iyi. Ancak karnı büyüdükçe yürümesi ve hareket etmesi zorlaşıyor.

Maria ve Jhonatan, çocuklarının doğumunu büyük bir sevinçle bekliyor. Bu hamileliği Tanrı'nın bir lütfu olarak görüyorlar.

«Her zaman Tanrı'ya inanıyoruz ve her şeyin iyi sonuçlanacağını umuyoruz» dedi Maria.

Böyle bir hamilelik 15 milyonda bir görülüyor

«Need To Know» yayınının haberine göre, aynı anda dört bebek taşımak anne ve çocuklar için çeşitli riskler ve komplikasyonlar doğurabilir. Bu nedenle doktorlar, doğum zamanını ve yöntemini belirlerken her faktörü dikkatle değerlendirmelidir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Eylen Ospina Barrios, bu tür vakaların son derece nadir olduğunu vurguladı.

«Böyle bir olayın olasılığı 15 milyon hamilelikte birdir» dedi uzman.

Kolombiya Ulusal İstatistik Ajansı (DANE) verilerine göre, 2025 yılında ülkede dörtüz doğumla ilgili altı vaka kaydedildi. Ancak bunların hiçbirinde dört bebeğin tamamı tek bir döllenmiş yumurta hücresinden gelişen aynı erkek çocuklar değildi.

Ayrıca Kolombiya'da monozigotik dörtüz doğum gerçekleştiğine dair daha önce doğrulanmış bir vaka bilinmiyor.

Bilim insanları, tek bir embriyonun hangi nedenlerle dört embriyoya bölündüğünü henüz tam olarak belirleyemedi. Bu yüzden Maria'nın hamileliği tıbbi açıdan özel bir ilgiye değer.

Artık aile ve doktorların temel amacı, annenin sağlığını korumak ve dört bebeğin güvenli bir şekilde dünyaya gelmesini sağlamaktır.

Maria TapiaDörtüz HamilelikAntioquiaDANEKolombiya
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Avustralya'da tek plasentalı dördüzler sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiAvustralya'da tek plasentalı dördüzler sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi21 Temmuz 17:36Britanyalı bahçıvan 1,3 tonluk kabak yetiştirerek dünya rekorunu kırdıBritanyalı bahçıvan 1,3 tonluk kabak yetiştirerek dünya rekorunu kırdıDün 12:09İkiz çocuklarını ayırt etmekte zorlanan anne, karıştırmamak için ilginç bir yöntem bulduİkiz çocuklarını ayırt etmekte zorlanan anne, karıştırmamak için ilginç bir yöntem buldu29 Eylül 11:12Hürmüz'de gerilim: İran iki günde 19 gemiyi durdurdu (video)Hürmüz'de gerilim: İran iki günde 19 gemiyi durdurdu (video)28 Eylül 11:36Nadir bir hastalıkla mücadele eden beş yaşındaki blogger hayatını kaybettiNadir bir hastalıkla mücadele eden beş yaşındaki blogger hayatını kaybetti2 Ekim 09:20Filistinli kadının son kucaklaşması: Zeytin ağacının ardındaki ağır kaderFilistinli kadının son kucaklaşması: Zeytin ağacının ardındaki ağır kader7 Eylül 20:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi