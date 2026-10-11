38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor

Kolombiya'da 38 yaşındaki Maria Tapia, aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek dünyaya getirmek üzere. Uzmanlar, böyle bir hamileliğin yaklaşık 15 milyonda bir görüldüğünü belirtiyor.

Maria hamileliğinin 30. haftasına ulaştı. Karnında Mariano, Maximiliano, Emiliano ve Tiago isimlerinin verilmesi planlanan dört bebek gelişiyor. Bu nadir durum, Kolombiya'nın Antioquia departmanındaki Caucasia şehri doktorlarını bile şaşırttı.

Şu anda Maria ve eşi Jhonatan Sapa, Medellin şehrine gitti. Orada uzmanlar, bebeklerin ne zaman ve hangi yöntemle dünyaya getirilmesinin daha güvenli olacağını belirleyecekler. Hamilelik yüksek riskli olarak değerlendirildiği için anne ve henüz doğmamış çocuklar doktor gözetiminde.

Dört bebeğin hepsi aynı cinsiyette

İlk bilgilere göre bebekler monozigotik dörtüz olarak kabul ediliyor. Yani tek bir döllenmiş yumurta hücresinden gelişmişler ve daha sonra bu hücre dört embriyoya bölünmüş.

Jhonatan yerel basına verdiği röportajda, dört bebeğin tek bir plasentada ancak ayrı amniyotik keselerde bulunduğunu söyledi.

«Hepsi tek bir plasentada, ayrı keselerde duruyor. Dört çocuk da erkek, cinsiyetleri aynı. Tam da bu özellik, bu hamileliği olağanüstü derecede nadir kılıyor» dedi.

Çift, dört çocuk beklediklerini ilk öğrendiklerinde şaşkınlıktan ne diyeceklerini bilememişler. Jhonatan, ultrason sırasında embriyoları tek tek saydığını hatırlıyor.

«Bir, iki, üç ve dört» diye anımsıyor.

Anne, çocuklarını kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor

Aile, hamileliği doktorların gözetiminde mümkün olduğunca uzun süre devam ettirmeyi umuyor. Bu, bebeklerin doğumdan önce daha fazla gelişmeleri için zaman kazandıracak.

Maria, çocuklarını görmeyi ve kucağına almayı çok istediğini söylüyor.

«Onlarla tanışmayı, onları dünyaya getirmeyi ve görmeyi çok istiyorum» dedi video mesajında.

Haberlere göre Maria'nın genel durumu iyi. Ancak karnı büyüdükçe yürümesi ve hareket etmesi zorlaşıyor.

Maria ve Jhonatan, çocuklarının doğumunu büyük bir sevinçle bekliyor. Bu hamileliği Tanrı'nın bir lütfu olarak görüyorlar.

«Her zaman Tanrı'ya inanıyoruz ve her şeyin iyi sonuçlanacağını umuyoruz» dedi Maria.

Böyle bir hamilelik 15 milyonda bir görülüyor

«Need To Know» yayınının haberine göre, aynı anda dört bebek taşımak anne ve çocuklar için çeşitli riskler ve komplikasyonlar doğurabilir. Bu nedenle doktorlar, doğum zamanını ve yöntemini belirlerken her faktörü dikkatle değerlendirmelidir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Eylen Ospina Barrios, bu tür vakaların son derece nadir olduğunu vurguladı.

«Böyle bir olayın olasılığı 15 milyon hamilelikte birdir» dedi uzman.

Kolombiya Ulusal İstatistik Ajansı (DANE) verilerine göre, 2025 yılında ülkede dörtüz doğumla ilgili altı vaka kaydedildi. Ancak bunların hiçbirinde dört bebeğin tamamı tek bir döllenmiş yumurta hücresinden gelişen aynı erkek çocuklar değildi.

Ayrıca Kolombiya'da monozigotik dörtüz doğum gerçekleştiğine dair daha önce doğrulanmış bir vaka bilinmiyor.

Bilim insanları, tek bir embriyonun hangi nedenlerle dört embriyoya bölündüğünü henüz tam olarak belirleyemedi. Bu yüzden Maria'nın hamileliği tıbbi açıdan özel bir ilgiye değer.

Artık aile ve doktorların temel amacı, annenin sağlığını korumak ve dört bebeğin güvenli bir şekilde dünyaya gelmesini sağlamaktır.