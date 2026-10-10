Britanyalı bahçıvan 1,3 tonluk kabak yetiştirerek dünya rekorunu kırdı

Büyük Britanyalı 65 yaşındaki Ian Paton, yaklaşık 1,3 ton ağırlığında dev bir kabak yetiştirerek yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı. Sıra dışı hasadı, ağırlığı ve boyutuyla dikkat çekerek dev sebze yetiştiriciliğinde yeni bir başarıya imza attı. Bu bilgi UPI tarafından aktarıldı.

Belirtildiğine göre, adam Berkshire kontluğunda düzenlenen dev sebze tartma töreninde yeni dünya rekorunu kırdı. Paton'un yetiştirdiği kabağın ağırlığı, geçen yıl ikiz kardeşi Stuart ile birlikte yetiştirdiği önceki rekortmen kabaktan yaklaşık 17 kilogram daha fazla geldi.

Dev sebzenin ağırlığı neredeyse bir su aygırınınkine eşitti ve çevresi 6 metreyi aştı. Bu sonuç, kabağı sadece boyutuyla değil, ağırlığıyla da özel bir rekortmen haline getirdi.

Kabak bakımı için günde 500 litre su harcandı

Ian Paton, dev kabağı yetiştirmek için büyük emek ve düzenli bakım gerektiren sürece ciddi bir özen gösterdi. Bahçıvan, bitkiye günde 6 saate kadar vakit ayırdı ve sulamak için her gün yaklaşık 500 litre su kullandı.

Kabağın büyümesinin özellikle aktif olduğu dönemde, sebze bir gün içinde 20 kilograma kadar ağırlık kazandı. Bu durum, dev hasadı yetiştirmede düzenli bakımın ve uygun büyüme koşullarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Bu yıl Paton, dev kabağı ilk kez tek başına yetiştirdi. Bunun nedeni olarak ikiz kardeşi Stuart'ın kararı gösterilebilir: Kardeşler 50 yıl boyunca bu işle birlikte uğraştıktan sonra Stuart emekli olmaya karar verdi.

Rekortmen kabak çiftlik hayvanlarına yem olacak

Guinness rekorunu kıran dev kabak, sergilenmek üzere Hampshire kontluğundaki bir çiftliğe götürüldü. Orada ziyaretçiler sıra dışı hasadı görme imkanı buluyor. Sergi sona erdikten sonra ise kabağın çiftlik hayvanlarına yem olarak verilmesi planlanıyor.

Ian Paton'un gelecek yıllar için de büyük hedefleri var. Çiftçi şimdiden 2,6 binden fazla tohum topladı. Bu tohumları kullanarak gelecekte ağırlığı 1,36 tonu aşacak dev bir kabak yetiştirmeyi planlıyor.

Böylece 65 yaşındaki Britanyalı bahçıvanın bu başarısı, dev sebze yetiştirmeye olan uzun yıllara dayanan tutkusunun ve aralıksız emeğinin bir sonucu oldu.