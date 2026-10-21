ABD devlet borcu iki ayda ne kadar arttı?

ABD'nin toplam devlet borcu, 2026 Ekim ayı ortalarında 40,4 trilyon dolara yaklaştı. Bu rakam, 19 Ağustos'ta kaydedilen 40 trilyon dolarlık tarihi zirveden sonra yaklaşık 400 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor. Bu durum, ABD Hazine Bakanlığı verilerine dayandırılarak bildirilmektedir.

Borç miktarındaki artış, federal hükümet harcamaları ve bütçe açığı ile ilişkilidir. ABD'de kamu harcamalarının gelirlerden yüksek olması nedeniyle hükümet, eksik kalan fonları borçlanma yoluyla karşılamak zorunda kalmaktadır.

Sorunun bir diğer önemli yönü ise devlet borcu üzerindeki faiz ödemelerinin artmasıdır. 2026 mali yılında ABD federal bütçe açığı yaklaşık 2 trilyon dolara ulaşmış, devlet borcunun servis maliyetleri ise rekor seviyeye yükselmiştir.

Ekonomistler, devlet borcundaki artışın uzun vadede ülkenin finansal istikrarı üzerinde baskı oluşturabileceği konusunda endişelerini dile getirmektedir. Borç hacminin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı da önemli bir göstergedir: Bazı tahminlere göre bu oran önümüzdeki on yıl içinde yüzde 120'ye yaklaşabilir.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü ve diğer finansal analiz merkezleri, kamu harcamaları ve vergi politikasında ciddi değişiklikler yapılmadığı takdirde ABD borcunun daha da artma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulamaktadır. Ancak borcun altı yıl içinde 50 trilyon dolara ulaşacağı rakamını kesin bir tahmin olarak sunmak için ek kaynak gerekmektedir.