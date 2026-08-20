ABD devlet borcunda yeni rekor kırdı

ABD'nin kamu borcu 40 trilyon doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Associated Press bu bilgiyi paylaştı. İlginç olan, ülkenin borcunun bundan sadece beş ay önce, mart ayında, 39 trilyon dolara ulaşmış olması.

ABD federal harcamalarının büyük bölümü savunma, sosyal güvenlik ve Medicare programları ile kamu borcuna ilişkin faiz ödemelerine yönlendiriliyor. Uzmanlar, borcun düzenli olarak artmasının temel nedeninin hükümet harcamalarının vergi gelirlerini aşması olduğunu belirtiyor.

COVID-19 pandemisi sırasında ekonomiyi desteklemek için alınan büyük miktardaki borçlar da borcun hızla artmasında önemli rol oynadı. Daha sonra vergileri azaltmayı ve kamu harcamalarını artırmayı amaçlayan politikalar da federal bütçe üzerindeki baskıyı artırdı.

Uzmanlar, kamu borcundaki artışın sıradan Amerikalıların hayatını da etkilediğini vurguluyor. Onlara göre borçlanma maliyetlerindeki artış, mortgage ve otomobil kredilerinin maliyetini etkileyebilir; ayrıca şirketlerin yatırım olanaklarını sınırlayabilir.

Bipartisan Policy Center'ın hesaplamalarına göre ABD kamu borcu, 2027 kışının sonu ile yaz ortası arasında 41,1 trilyon dolarlık limite ulaşabilir. Bunun ardından Kongre'nin borç limitini artırma veya uygulanmasını geçici olarak askıya alma konusunda karar vermesi gerekecek.