Mahkeme Belgesi: Yeşil Grantlar Siyasi Kriterle Seçildi

·68·Dünya
Mahkeme Belgesi: Yeşil Grantlar Siyasi Kriterle Seçildi

Trump yönetiminin mahkemeye sunduğu yeni dilekçede, geçen yıl iptal edilmek üzere ayrılan federal "yeşil" grantların belirli bir kısmının eyaletlerin siyasi aidiyetine dayanarak seçildiği belirtildi.

Enerji Bakanlığı avukatı Jeff Novak'ın yazdığına göre, 284 grantın iptal listesine dahil edilmesinde program verimliliği, yasallık veya masrafların kısılması kriterleri belirleyici olmamıştı.

İlk başta 624 grant incelendi

Mahkemeye sunulan dilekçeye göre, ABD Enerji Bakanlığı iptal edilebilecek 624 granttan oluşan bir liste hazırladı.

Daha sonra Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi, bu listeden 284 grantı ayrı bir iptal aşamasına dahil etmek üzere seçti. Geri kalan 340 grant ise iptal edilmedi.

Gösterge

Sayı

İlk incelenen grantlar

624 adet

İptal listesine dahil edilenler

284 adet

İptal edilmeyen grantlar

340 adet

284 grantın neredeyse tamamı Demokrat eyaletlere denk geliyor

Jeff Novak'ın bildirdiğine göre, seçilen 284 granttan bir tanesi hariç hepsi 2024 başkanlık seçiminde Kamala Harris'e oy veren eyaletlerle ilgiliydi.

Ayrıca, bu eyaletlerde ikişer Demokrat senatörün görev yaptığı kaydedildi.

"Enerji Bakanlığı, ekim ayındaki iptal dilimine grantların dahil edilmesinin sadece grant alan eyaletin siyasi aidiyetine dayandığını kabul ediyor" diye yazdı Novak.

Bu açıklama, grantları eleme sürecinde siyasi faktörün ana kriter olduğu hakkındaki tartışmaları güçlendirdi.

Verimlilik veya masraf kriteri uygulanmadı

Dilekçede söylendiğine göre, 284 grantın iptal listesine dahil edilmesi:

  • programın sonuç odaklılığı;

  • yasal sorunlar;

  • bütçe tasarrufu;

  • masrafların azaltılması;

  • verimlilik göstergeleri

ile ilgili değildi.

Novak'ın vurguladığına göre, ekim ayındaki eleme sürecinde bu faktörlerin hiçbiri ana kriter olarak uygulanmadı.

İlk liste siyasi temelde düzenlenmedi

Bununla birlikte, mahkeme belgesinde önemli bir fark da gösterildi.

Novak'ın yazdığına göre, Enerji Bakanlığı tarafından ilk başta teklif edilen 624 grant listesini düzenlemede eyaletlerin siyasi aidiyeti hesaba katılmadı.

Siyasi kriterin daha sonra Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin 624 grant arasından 284 tanesini seçtiği aşamada uygulandığı söyleniyor.

Dilekçe yeni siyasi tartışmalara sebep olabilir

Mahkemeye sunulan bilgiler, federal fonların dağıtılması ve iptal edilmesinde siyasi görüşlerden yararlanılıp yararlanılmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Şimdi mahkemenin grantları iptal etme sürecinin yasa taleplerine ne kadar uygun geldiğini değerlendirmesi bekleniyor. Trump yönetiminin veya Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin bu iddialara ayrı bir yorum yaptığına dair sunulan metinde bilgi yok.

Sizce federal grantların dağıtılması veya iptal edilmesinde eyaletlerin siyasi görüşleri hesaba katılabilir mi? Fikrinizi yorumlarda bırakın.

MahkemeYeşil GrantlarAmerika Birleşik DevletleriTrump YönetimiSiyaset
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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