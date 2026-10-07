Günde yaklaşık 7 milyar dolar artan dünya maliyesi nereye gidiyor?

·22·Dünya
Günde yaklaşık 7 milyar dolar artan dünya maliyesi nereye gidiyor?

Dünya mali sistemi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en tehlikeli tarihi zirvesine yaklaşıyor. Singapur'da düzenlenen büyük bir ekonomik forumda konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva dünya genelindeki toplam kamu borcunun yakın zamanda küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) %100'ünü aşacağı konusunda uyardı.

Georgieva, yapay olarak şişirilmiş bütçe açıklarının ve faiz ödemelerine harcanan maliyetlerdeki keskin artışın, tüm dünya ekonomisini dengesizleştiren temel faktör haline geldiğini vurguladı.

ABD'de 40 trilyon dolarlık sıçrama: Günde 6,8 milyar dolar borç

IMF'nin sonucuna göre, temel borç baskısı gelişmekte olan ülkelerden ziyade, başta ABD olmak üzere önde gelen Batılı ülkelerin üzerine düşüyor:

  • Beş büyük ekonomiyle eşdeğer: Saygın Peter G. Peterson Foundation düşünce kuruluşunun verilerine göre, ABD'nin egemen ulusal borcu resmen tarihi 40 trilyon dolarlık seviyeyi aştı;

  • Karşılaştırma: Bu rakam Çin, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık ve Hindistan'ın yıllık GSYİH'lerinin toplamına eşittir;

  • Borç artış hızı: Şu anda ABD ulusal borcu her gün ortalama 6,8 milyar dolar artıyor.

«Sadece ekonomik büyümeye güvenilemez»: IMF'nin çözümü

IMF başkanı, dünyanın önde gelen ülkelerinin liderlerini sorunun gerçek boyutunu doğru değerlendirmeye çağırdı:

  • Siyasetçiler, borç sorununun sadece gelecekteki ekonomik büyüme ile çözülebileceği yanılgısından vazgeçmelidir;

  • Dünyanın önde gelen merkezleri için orta vadeli, kararlı ve acı verici mali iyileştirme (harcamaların keskin bir şekilde kısılması) programlarının derhal uygulamaya konulması hayati bir zorunluluk haline gelmiştir.

Avrupa ve Rusya'daki durum: Denge nasıl?

Borç/GSYİH oranı açısından farklı bölgelerde durum farklı görünüyor:

  • Avro Bölgesi göstergeleri: Avro Bölgesi'nde ortalama kamu borcu GSYİH'nin %81,7'sine ulaştı. Ancak borç baskısının yüksek olduğu Yunanistan'da bu oran %146,İtalya'da %137,Fransa'da ise %115 seviyesindedir;

  • Rusya göstergesi: Karşılaştırma için, Rusya'nın resmi verilerine göre, ülkenin kamu borcunun GSYİH'ye oranı oldukça düşük olup %16,4 seviyesinde kalmaktadır.

Uluslararası analistler, küresel borç baskısının bu şekilde kontrolsüz büyümesinin yakın gelecekte dünya finans piyasalarında yeni küresel krizlere ve para değer kaybına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Uluslararası Para FonuKristalina GeorgievaAmerika Birleşik Devletleri Ulusal BorcuKüresel Borç BaskısıEkonomi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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