Her Amerikalıya 5000 Dolar Nakit: Trump'tan Seçim Öncesi Eşi Görülmemiş Vaat

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan kritik ara seçimler öncesinde Beyaz Saray lideri Donald Trump seçmenleri şaşırtan eşi benzeri görülmemiş bir mali girişimle ortaya çıktı. Teksas'ın Dallas şehrinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti kongresinde konuşan başkan, Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu koruması halinde, her yetişkin ABD vatandaşına 5000 dolar ödeme yapma sözü verdi. Uluslararası saygın AP News haber ajansının bildirdiğine göre, Trump bu ödemeyi resmen «Trump Temettüsü» (Trump Dividend) olarak adlandırdı. Ancak bu devasa para dağıtma girişimi, mali analistler ve ekonomistler arasında sert tartışmalara yol açtı.

Peki, bu 5000 doları almanın zorunlu şartı nedir, devlet hazinesine maliyeti ne olacak ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance neden Trump'ın sözlerini yumuşatmaya çalıştı? Makalenin sonunda ise, Amerika'nın 40 trilyon dolarlık devasa borcu fonunda bu popülist vaadin gerçekleşme olasılığına dair tüm detayları dikkatinize sunuyoruz.

«Trump Temettüsü»: 5 bin dolarlık çekler ve katı şart

Dallas'taki kongrede yankılanan bu vaat, bir dizi özel şartı beraberinde getiriyor:

Kongre üzerinde tam zafer: Başkan, bu ödemelerin ancak Cumhuriyetçilerin Kasım ayındaki ara seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisi üzerinde tam kontrolü sağlaması durumunda gerçekleşeceğini açık bir şart olarak koydu;

Sadece ABD içinde harcama şartı: Trump'ın talebine göre, vatandaşlara verilecek 5000 dolarlık fonun sadece ülke iç pazarında harcanması, yani ulusal ekonomiyi teşvik etmesi gerekiyor;

1,3 trilyon dolarlık yük: Ekonomik hesaplamalara göre, tüm yetişkin Amerikalılara bu miktarda para dağıtmak federal bütçeye yaklaşık 1,2–1,35 trilyon dolara mal olacak.

«Eğer Cumhuriyetçiler kazanırsa, halkımız hak ettiği payı — şahsen “Trump Temettüsü”nü alacak. Bu fon doğrudan kendi ekonomimize hizmet edecek», — diye ilan etti Beyaz Saray lideri.

J.D. Vance'in savunması ve gerçekleşmeyen eski vaatler

Trump'ın beklenmedik mali açıklamasından sonra ekibinde kafa karışıklıkları ortaya çıktı:

Başkan Yardımcısının düzeltmesi: J.D. Vance, başkanın konuşmasından hemen sonra durumu netleştirmeye çalışarak, ödemelerin herkese verilmeyebileceğini ve projenin ithalat vergilerinden (tarifeler) elde edilecek gelirle karşılanacağını belirtti;

Fon yetersizliği: Ancak mali uzmanlar, en sıkı gümrük vergilerinden gelecek gelirin bile böyle trilyonluk bir harcamanın onda birini karşılayamayacağını bildirdi;

Reyting ve seçim baskısı: AP News analistleri bu vaadi, Trump'ın düşen siyasi reytingi ve seçim öncesindeki sert rekabetle ilişkilendiriyor (daha önce de tarifelerden 2000 dolar dağıtma sözü vermiş ancak bu gerçekleşmemişti).

40 trilyon dolarlık borç ve gerçek engeller

Amerikalı seçmenleri ilgilendiren en büyük mesele, bu vaadin pratikte hayata geçip geçmeyeceği yoksa sadece bir seçim sloganı olarak mı kalacağı sorusudur. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal borcu eşi görülmemiş bir seviyeye — 40 trilyon dolardan fazla bir rakama ulaşmış durumda ve yıllık bütçe açığı yaklaşık 1,8 trilyon dolar seviyesinde. Böylesine ağır bir ekonomik ortamda, halka 1,3 trilyon dolarlık ek fon dağıtmak için öncelikle Kongre'nin resmi onayı gerekiyor. Her iki kanatta Cumhuriyetçiler çoğunlukta olsa bile, mali sorumluluğu savunan birçok yasa koyucunun enflasyonu daha da körükleyecek bu riskli plana oy vermesi pek olası görünmüyor. Bu nedenle analistler, bu girişimi seçmen oylarını almaya yönelik bir başka popülist vaat olarak değerlendiriyor.

Sizce, her vatandaşa 5000 dolar dağıtma vaadi, Amerika ekonomisindeki devasa borç ve enflasyon ortamında kendini haklı çıkarır mı, yoksa bu seçmen oylarını satın almak için atılmış popülist bir adım mı? Devlet liderlerinin halka doğrudan para dağıtma girişimlerine nasıl bakıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve ABD'de büyük yankı uyandıran bu haberin analizini yakınlarınız ve arkadaşlarınızla paylaşın!