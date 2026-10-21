Kolombiya'da bir erkek peruğunun altına 220 gram kokain sakladığı için yakalandı (video)

·3·Dünya
Kolombiya'da bir erkek peruğunun altına 220 gram kokain sakladığı için yakalandı (video)

Kolombiya'nın Cartagena kentindeki uluslararası havalimanında 40 yaşındaki bir erkek, peruğunun altına gizlenmiş 220 gram kokainle yakalandı. Associated Press'in haberine göre olay gerçekleşti.

Olay 24 Şubat 2025 tarihinde meydana geldi. Amsterdam'a uçmaya hazırlanan şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edildi. Havalimanındaki denetim sırasında şüpheli bir durum tespit edilince peruğunun altı incelendi. Sonuç olarak, saç yerine kullanılan peruğun altına gizlenmiş 19 kapsül bulundu. Yapılan incelemede kapsüllerin içinde kokain olduğu doğrulandı.

Kolombiya polisinin açıklamasına göre, ele geçirilen uyuşturucunun uluslararası piyasadaki değeri 10 bin avronun üzerinde. Bu miktarın 400'den fazla doz hazırlamaya yetecek kadar olduğu belirtildi.

Polis, yakalanan şahsın daha önce de uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı iki ayrı suç kaydı bulunduğunu bildirdi. Şahıs, uyuşturucu kaçakçılığı girişimiyle ilgili suçlamalarla soruşturma makamlarına sevk edildi.

Cartagena HavalimanıAmsterdam YolculuğuAssociated PressKokainKolombiya Polisi
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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