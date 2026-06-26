“Amerika Birleşik Devletleri'nin kapıları sığınmacılara tamamen kapalı” - Stephen Miller

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetimine Haiti ve Suriye'deki şiddet olayları ile doğal afetlerden kaçan göçmenler için geçici koruma programlarını durdurma izni verdi.

Mahkeme kararı altı oy ile üç oya karşı kabul edildi. Bu durum, yüz binlerce insanın ABD'den sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

ABD Başkanı'nın ulusal güvenlik danışmanı Stephen Miller, “Amerika Birleşik Devletleri'nin kapıları sığınmacılara tamamen kapalı” dedi.

Artık ABD İç Güvenlik Bakanlığı, bazı göçmenlere daha önce verilen geçici koruma statüsünü iptal edebilecek.

Associated Press'in bildirdiğine göre, bu tür programlar şu anda 17 ülkeden gelen yaklaşık 1,3 milyon kişiyi koruyor.

Ayrıca Yüksek Mahkeme, ABD-Meksika sınırında sığınma talebinde bulunan göçmenlerin geri gönderilmesi uygulamasının yeniden başlatılmasına da izin verdi.