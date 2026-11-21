Antik İnka İmparatorluğu'nda dini törenlerde kurban edilen çocuklara, ölümlerinden önce kokain, alkol ve diğer psikoaktif maddelerin verildiği tespit edildi. Bu durum, Antiquity dergisinde yayımlanan bilimsel bir araştırmada açıklandı.

Varşova Üniversitesi'nden arkeolog Dagmara Socha liderliğindeki bilim insanları, 6-14 yaş arasındaki sekiz çocuğun saç ve tırnak örneklerini analiz etti. Çocukların cesetleri Peru, Arjantin ve Şili'deki yüksek dağ zirvelerinde bulundu.

Analizler, tüm çocukların örneklerinde kokain izleri olduğunu gösterdi. Bazı çocuklar ölümlerinden birkaç hafta öncesine kadar düzenli olarak kokain tüketmişti. İki çocukta kokainle birlikte alkol, bir diğerinde ise ayahuaska içeceğinde bulunan harmin maddesi tespit edildi. Bu, antik kurban törenlerinde ayahuaska kullanıldığına dair ilk kanıtlardan biri olarak kabul ediliyor.

İnkalar arasında 'kapakocha' olarak adlandırılan çocuk kurban etme ritüeli, 15. ve 16. yüzyıllarda önemli dini geleneklerden biriydi. İspanyol kronikçiler de bu tür törenlerde uyuşturucu maddelerin kullanıldığını yazmış, ancak hiçbiri süreci doğrudan gözlemlememişti.

Bilim insanlarına göre, çocuklara bu maddelerin onları sakinleştirmek, yüksek dağlara tırmanırken ortaya çıkan rahatsızlıkları azaltmak ve dini törene hazırlamak amacıyla verilmiş olabileceği düşünülüyor.

Ayrıca, bazı maddelerin kurban alanlarından uzakta yetişen bitkilerden elde edilmiş olması, İnkaların çeşitli bitkiler ve bunların özellikleri hakkında derin bilgi sahibi olduklarını gösteriyor.