16 kişinin ölümünden şüphelenilen «Sivrisinek» lakaplı adam kadın kılığında yakalandı

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16 kişinin ölümünden şüphelenilen «Sivrisinek» lakaplı adam kadın kılığında yakalandı

Brezilya'nın ücra bir bölgesinde 16 kişinin ölümüne karıştığından şüphelenilen bir adam, birkaç yıl boyunca yakalanmamak için sık ormanlarda saklandı. Polis, iki günlük aramanın ardından onu yakaladı.

Polis müfettişi Douglas Garcia, 33 yaşındaki Jorlan Lopes da Silva'ya yönelik arama operasyonunun 13 Eylül'de sona erdiğini belirtti. Müfettiş, Associated Press'e verdiği demeçte, şüphelinin ormandaki sık çalılar arasında saklandığını ve geçici barınaklar inşa ettiğini söyledi.

Da Silva ile bağlantılı cinayetler, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Paraiba eyaletine bağlı, seyrek nüfuslu Mulungu bölgesinde son üç ay içinde işlendi.

Yerel halk, zayıf ve çelimsiz vücut yapısı nedeniyle şüpheliye «sivrisinek» adını taktı. Müfettiş Garcia, tam da bu dış görünüşü ve ormanda yaşama alışkanlığının polisten uzun süre saklanmasına olanak tanıdığını belirtti.

Garcia, «Jorlan çoğunlukla ormanda yaşadı. Bu yüzden onu bulmak ve başlangıçta birbiriyle bağlantısız görünen suçları onunla ilişkilendirmek çok zordu» dedi.

Müfettişler, da Silva'yı diğer suçlarla ilişkilendirmeyi, şüphelinin bir halk meydanında 18 yaşındaki bir gence saldırmasının ardından başardıklarını açıkladı. Şüphelinin kendisi ise sadece suçlulara karşı saldırdığını iddia ediyor. Ancak soruşturma sırasında toplanan delillerin bu iddiayı doğrulamadığı belirtildi.

Garcia, da Silva'nın şu anda kendisine yöneltilen suçlamaların ötesinde başka suçlar hakkında da bilgi verdiğini vurguladı. Ancak bazı vakalarda soruşturmanın devam etmesi ve diğer durumların yeniden incelenmesi nedeniyle ek detaylar açıklanmadı.

Polis, kurbanların kimliklerini ve ölümleriyle ilgili bilgileri şimdilik gizli tutuyor. Bu önlem, soruşturma ve yargı sürecine zarar vermemek amacıyla alınıyor.

Şüpheli yakalandığında üzerinde beyaz çizgili siyah bir elbise, peruk ve ojeli tırnaklarla kılık değiştirmiş haldeydi. Kucağında bir bebek de vardı. Kolluk kuvvetleri bebeğin şüpheliyle akrabalık bağı olmadığını doğruladı ancak bu durumla ilgili ek bilgi verilmedi.

Müfettiş Garcia, da Silva'nın çok sıra dışı bir kişiliğe sahip olduğunu ve ilk cinayetini 13 yaşındayken işlediğini söylediğini aktardı.

Polis verilerine göre şüpheli, ormandaki geçici barınağına ulaşma imkanı kalmadığı için kılık değiştirmeye karar verdi. Bu şekilde peruk ve kadın kıyafetleriyle saklanmaya çalıştı ve sonunda yakalandı.

Polis daha önce da Silva'nın bölgedeki düzinelerce insanın ölümünden sorumlu bir suç çetesinin üyesi olduğunu belirtmişti. Ancak şüpheli, yerel suç gruplarıyla bağlantısı olduğunu reddediyor. Yakalandıktan sonra müfettişlere kendisini «kişisel bir savaş» yürüten bir kişi olarak tanımladı.

Suçların işlendiği Mulungu bölgesi, Brezilya'nın başkentinden değil, Rio de Janeiro'dan yaklaşık 2500 kilometre (1553 mil) kuzeyde yer almaktadır.

Şu anda polis, da Silva ile bağlantılı diğer olası suçları da araştırıyor. Müfettişler, verdiği bilgileri mevcut delillerle karşılaştırarak olayla bağlantılı durumları belirlemeye devam ediyor.

Jorlan Lopes da SilvaParaiba EyaletiMulungu BölgesiBrezilya'da SuçSeri Katil
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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