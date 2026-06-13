Hint Okyanusu'nda antik balina mezarlığı bulundu: bilim insanları şaşkın

Bilim insanları, Hint Okyanusu'nun güneydoğu kesiminde, yaklaşık 7 kilometre derinlikte benzersiz bir balina mezarlığı keşfetti. Araştırmacılar, bu bölgenin milyonlarca yıl boyunca oluşmuş en büyük ve en eski su altı "mezarlıklarından" biri olduğunu düşünüyor. Konuyla ilgili bilgiyi Associated Press paylaştı.

Belirtildiğine göre, burada dev balina kemiklerinin etrafında zengin bir deniz ekosistemi oluşmuş durumda. Bölgede denizanası, denizyıldızı, yumuşakçalar ve daha pek çok organizma yaşıyor. Hatta bilim dünyası için bilinmeyen yeni türlerin de bulunabileceği tahmin ediliyor.

Araştırmalar sırasında bilim insanları, özel su altı araçları kullanarak kemiklerin toplandığı birkaç bölgeyi tespit etti ve haritalandırdı. En eski bulguların 5 milyon yıldan daha eski bir döneme ait olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar, balina leşlerinin deniz tabanına çökerek uzun süre boyunca diğer organizmalar için bir besin kaynağı haline geldiğini vurguluyor. Derin deniz ortamı ve minerallerin etkisi ise kemiklerin iyi korunmasına yardımcı oldu.

Bilim insanları, bu bölgede neden bu kadar çok balinanın öldüğüne dair kesin bir açıklama yapamıyor. Ancak okyanus akıntılarının leşleri tek bir noktada toplamış olabileceği tahmin ediliyor.

Bu bulgu, yaşamın Dünya'nın en zorlu koşullarında bile nasıl şekillendiğini ve devam ettiğini anlamak açısından büyük önem taşıyor.