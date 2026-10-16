ABD'deki bir okulda 16 yaşındaki genç kanlı saldırı düzenledi: Kurbanlar ve detaylar

ABD'nin Oregon eyaletinde bir başka korkunç trajedi yaşandı. Bend şehrindeki bir okula silahlı 16 yaşındaki bir genç tarafından düzenlenen saldırıda, üç çocuk ve bir öğretmen hayatını kaybetti.

Olay sonucunda birkaç kişi ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Trajedinin kurbanları ve yaralılar

Associated Press (AP) ajansının aktardığı bilgilere göre, saldırıdan çocuklar ve okul personeli etkilendi:

Hayatını kaybedenler: Saldırı sırasında 5, 8 ve 11 yaşlarındaki üç masum çocuk ile bir öğretmen aldıkları yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi;

Ağır yaralılar: Saldırı sonucunda 7 yaşındaki bir çocuk ve 54 yaşındaki bir öğretmen ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı; doktorlar hayatlarını kurtarmak için mücadele ediyor.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

Görgü tanıkları ve soruşturma verilerine göre olay şöyle gelişti:

Binaya giriş: 16 yaşındaki genç, okulun kilitli kapılarına ateş açarak içeri girdi;

Yerel bir vatandaşın cesareti: Silahlı saldırganın ardından okula giren yerel bir vatandaş hızlı davranarak 16 yaşındaki saldırganı vurup öldürdü ve kurban sayısının daha da artmasını engelledi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri

Kolluk kuvvetleri şu anda olay yerinde geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor:

Motiflerin belirlenmesi: Polis, 16 yaşındaki gencin bu eğitim kurumuyla bir bağlantısı olup olmadığını ve onu bu vahşi eyleme neyin ittiğini araştırıyor;

Silahın kaynağı: Müfettişler, reşit olmayan gencin eline ateşli silahın nasıl geçtiğini ve aile ortamını titizlikle inceliyor.

ABD'deki okullarda silahlı şiddet sorunu bir kez daha gündemin en üst sırasına yerleşti ve eğitim kurumlarında güvenlik denetimlerinin artırılması konusunu acil hale getirdi.