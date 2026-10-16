ABD'de 16 yaşındaki bir genç okula saldırarak dört kişiyi öldürdü

·8·Dünya
ABD'de 16 yaşındaki bir genç okula saldırarak dört kişiyi öldürdü

ABD'nin Oregon eyaletindeki Bend şehrinde bir okulda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda üç çocuk ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki genç de olay yerinde öldü. Bu bilgi Associated Press tarafından aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, 15 Ekim günü Silver Rail İlkokulu'nda gerçekleşti. Saldırgan kilitli kapılara ateş açarak binaya girdi. Hayatını kaybeden çocukların 5, 8 ve 11 yaşlarında olduğu belirtildi. Ayrıca 7 yaşındaki bir öğrenci ve 54 yaşındaki bir öğretmen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şehir Emniyet Müdürü Mike Krans, silahlı saldırı ihbarından birkaç dakika sonra gencin okul içinde ölü bulunduğunu açıkladı. Kolluk kuvvetleri, çağrıların ardından hızla olay yerine intikal etti.

Müfettişler, gencin okulda öğrenci olup olmadığını veya kurbanları tanıyıp tanımadığını henüz belirleyemedi. İlk verilere göre, saldırgan annesinin satın aldığı pompalı tüfeği kullandı.

Olayın ardından okul öğrencileri otobüslerle yakındaki bir kiliseye götürüldü. Ebeveynler çocuklarıyla orada bir araya geldi.

Oregon Valisi Tina Kotek, trajedi nedeniyle taziyelerini iletti ve saldırganı durdurmaya çalışan yerel halktan bir kişiye teşekkür etti. Polis, olayın nedenlerini ve diğer detaylarını araştırmaya devam ediyor.

BendSilver Rail İlkokuluAssociated PressMike KransABD
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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