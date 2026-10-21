İngiliz gezgin 28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor

İngiliz gezgin Karl Bushby, yaklaşık yirmi sekiz yıllık yolculuğu boyunca dünyayı yürüyerek dolaşarak belirlediği büyük hedefine yaklaştı. 1998 yılında Şili'nin Punta Arenas kentinden başlattığı "Goliath" seferi kapsamında 28 yıldır yollarda.

Başlangıçta yolculuğun yaklaşık 12 yılda tamamlanması planlanmıştı. Ancak vize sorunları, mali zorluklar, pandemi ve jeopolitik durum nedeniyle yolculuk birkaç kez kesintiye uğradı.

Bushby yolculuğu boyunca Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya, ardından Asya ve Avrupa üzerinden Büyük Britanyaistikametinde ilerledi. Alaska ile Rusya arasındaki Bering Boğazı'nı geçti ve ayrıca Hazar Denizi'ni yüzerek aştı.

5 Ekim 2026 tarihinde gezgin, Manş Denizi'ni yüzerek geçip Büyük Britanya kıyısına ulaştı. Ancak yolculuğundaki asıl hedefi olan doğup büyüdüğü Hull şehrine ulaşması için yaklaşık 400 kilometre daha yürümesi gerekiyor.

İlginç olan şu ki, Karl Bushby yolculuğuna başladığında, yani 1998 yılında, ilk iPhone henüz piyasaya sürülmemişti. Yaklaşık 30 yıl süren bu yolculuk hakkında bir belgesel de hazırlanıyor.