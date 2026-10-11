Britanyalı adam 28 yılda 29 ülkeyi yürüyerek gezdi

·5·Dünya
Britanyalı adam 28 yılda 29 ülkeyi yürüyerek gezdi

57 yaşındaki Büyük Britanyalı gezgin Karl Bushby, 28 yıl boyunca dünyayı yürüyerek ve yüzerek dolaşarak 50 bin kilometreden fazla yol kat etti. Kasım 1998'de Şili'nin güneyinden başlattığı yolculuğunun ana kısmını tamamlayarak nihayet İngiltere'ye ulaştı.

Bushby, yolculuğu sırasında toplam 29 ülkede bulundu. Bu sıra dışı yolculuktaki temel kuralı, hiçbir ulaşım aracı kullanmadan tüm mesafeyi kendi gücüyle kat etmekti.

Dünya haritası üzerinde Avrupa, Asya ve Amerika'yı birbirine bağlayan uzun kırmızı bir çizgi tasvir edilmiştir.

Gezgin, yol boyunca birçok tehlikeli ve zorlu bölgeden geçti. Bunlar arasında, Kolombiya'da silahlı çatışmaların devam ettiği dönemde Darien Geçidi'ni yürüyerek geçmesi de yer alıyor. Ayrıca Bering Boğazı'nı doğudan batıya yürüyerek geçen ilk insan oldu. Bunun yanı sıra Hazar Denizi boyunca 296 kilometre yüzdü.

Dalgıç kıyafetli bir adam ile suda yüzen bir dalgıcın yan yana fotoğrafı.

Bushby'nin yolculuğundaki son büyük sınavlardan biri Manş Denizi'ni yüzerek geçmekti. 5 Ekim'de Fransa kıyılarından İngiltere'nin Dover şehrine ulaştı. Yüzme üç gün sürdü ve toplamda yaklaşık 20 saat zaman aldı. Kıyıda onu babası, kardeşleri ve arkadaşları karşıladı. Gezgin hakkında belgesel çeken Alman yönetmen Werner Herzog da onu karşılayanlar arasındaydı.

Eski bir paraşütçü olan Bushby, yola çıkmadan önce kendine iki şart koymuştu: Yolda ulaşım aracı kullanmamak ve hedefine kendi gücüyle ulaşmadan geri dönmemek. Tüm eşyalarını "Yırtıcı Hayvan" adını verdiği özel bir el arabasında taşıdı.

Bushby başlangıçta yolculuğu 12 yılda bitirmeyi planlıyordu. Ancak vize sorunları, 2008 dünya finans krizi ve koronavirüs pandemisi nedeniyle yolculuk oldukça uzadı. Rus yetkililerin Bering Boğazı'nı geçtikten sonra kendisine uzun süre vize vermemesi de yolculuğu sekteye uğrattı.

Buna rağmen Bushby hedefine ulaşmaya devam etti. Yolculuğu henüz tamamen bitmiş değil: Gezginin, İngiltere'nin kuzeyindeki doğum yeri olan Hull şehrine kadar yaklaşık 400 kilometre daha yürümesi gerekiyor.

Karl BushbyBering BoğazıManş DeniziHazar DeniziSeyahat
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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