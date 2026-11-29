İstanbul, Türkiye'deki bir kafe, müşterilerine kahveyi alışılmadık bir şekilde sunmasıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Mekanda geleneksel fincan ve bardaklar yerine, tıbbi serum sistemlerine benzeyen özel torbalar kullanılıyor.

Kafe çalışanları beyaz önlüklerle hizmet veriyor. Soğuk kahve ve çeşitli özel içecekler, gıda kullanımına uygun şeffaf torbalara doldurularak müşterilere servis ediliyor. Torbaların üzerinde ise içeceğin içeriğinin yazılı olduğu esprili etiketler bulunuyor. Misafirler kahveyi, torbaya bağlı bir hortum aracılığıyla içiyor.

Bu fikir, görünüşü itibarıyla tıbbi tedavilerde kullanılan serumları anımsattığı için birçok kişinin dikkatini çekti. Kafeyi ziyaret eden müşteriler, bu sıra dışı sunumu içeren fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Sonuç olarak, kafe hakkındaki görüntüler hızla yayıldı ve bu özgün kahveyi tatmak isteyenler mekanın önünde kuyruk oluşturmaya başladı.