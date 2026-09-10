Evinde ölü bulunan oyuncunun sevgilisi ifadesini değiştirdi

·83·Dünya
Evinde ölü bulunan oyuncunun sevgilisi ifadesini değiştirdi

Ünlü Türk oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinde ölü bulundu. 8 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Özlem Esmergül, polis ve savcılığa verdiği ifadelerde oyuncunun uyuşturucu ve alkol kullanımı hakkında çelişkili bilgiler verdi. Bu durum Demirören Haber Ajansı ve Habertürk tarafından bildirildi.

Esmergül'ün polise verdiği ilk ifadede Serhat Kılıç'ın uyuşturucu veya alkol bağımlılığı olmadığını söylediği, ancak savcılıktaki ifadesinde oyuncunun uyuşturucu ve alkol kullandığını belirttiği kaydedildi.

Esmergül, "Onu tanıdığımdan beri uyuşturucu ve alkol kullandığını biliyorum. Bildiğim kadarıyla son altı aydır kokain de kullanıyordu. Hiçbir düşmanı yoktu" dedi.

Esmergül, Kılıç'ı sekiz yıldır tanıdığını belirtti. Oyuncuyla en son olaydan iki gün önce, 3 Eylül'de telefonla görüştüğünü ifade etti. Görüşme sırasında Kılıç, sağlığının çok kötüleştiğini, bu nedenle sete gidemediğini ve diziden çıkarıldığını anlattı.

Oyuncu ayrıca sağlık sorunları nedeniyle Esmergül ve setteki bazı meslektaşlarıyla tartıştığını belirtti. Ardından telefonlara cevap vermemeye başladı. Esmergül, Kılıç'ın kırıldığı insanlarla bazen 5-6 gün konuşmadığını bildiği için başlangıçta durumdan ciddi şekilde şüphelenmediğini söyledi.

Esmergül'ün ifadesine göre, 5 Eylül'de oyuncunun yanına gitmeye karar verdi. Yedek anahtarla eve girdiğinde yerde kırık tabak parçaları gördü. Evin içi çok soğuktu ve klima çalışıyordu.

Bir grup erkeğin yeşil örtüyle kaplı tabutu taşıdığı anlar.

Kılıç'a dokunduğunda vücudunun katılaştığını fark etti. Vefat ettiğini anlayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri, oyuncunun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Esmergül ayrıca Kılıç'ın son zamanlarda İstanbul'daki özel hastanelerden birinde boyun fıtığı nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi. İfadesine göre oyuncu, bu sağlık sorunu nedeniyle sete gidemiyor ve boyunluk takıyordu.

Soruşturma kapsamında hazırlanan olay yeri inceleme tutanağı da kamuoyuna yansıdı. Tutanakta, Kılıç'ın yaşadığı sitenin girişinde güvenlik görevlisi ve güvenlik kameralarının bulunduğu, binaya giriş-çıkışların kontrol altında olduğu belirtildi.

Ayrıca dairenin çelik kapısında zorlama izine rastlanmadığı kaydedildi. Koridor ve salon girişinde aynı renk ve desende tabak parçaları bulundu.

Beyaz gömlekli, sakallı bir kişinin ofiste ellerini kavuşturmuş şekilde durduğu an.

Olay yerinde şüpheli maddeler de ele geçirildi. Salondaki metal kutunun içinde uyuşturucu olabileceği değerlendirilen yeşil renkli bitkisel madde ve sigara sarmak için kullanılan kağıt bulundu.

Bunun yanı sıra kitaplığın önündeki bez çantanın içinde de siyah kilitli poşette yeşil renkli bitkisel madde tespit edildi. Çantadan ayrıca rulo haline getirilmiş üç adet 200 Türk Lirası banknot bulundu; bunların uyuşturucu kullanımında kullanılmış olabileceği değerlendirildi.

Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Oyuncunun kesin ölüm nedenine ilişkin nihai rapor henüz açıklanmadı.

Serhat KılıçTürkiyeİstanbulUyuşturucuAlkol Kullanımı
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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