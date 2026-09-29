Kedi dört hırsızı 45 dakika boyunca eve sokmadı

Türkiye'de Mucize lakaplı bir kedi, ev sahiplerinin yokluğundan faydalanarak eve girmeye çalışan dört kadına karşı direndi.

Edinilen bilgiye göre kadınlar kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştı. Ancak kapı eşiğinde onları Mucize karşıladı. Kedi yaklaşık 45 dakika boyunca kadınlara saldırıp pençeleriyle direnerek eve girmelerine engel oldu.

Beklenmedik bir direnişle karşılaşan kadınlar sonunda niyetlerinden vazgeçti. Evden hiçbir eşya alamadan olay yerinden uzaklaştılar.

Böylece ev sahipleri yokken kedi evi korumuş oldu ve hırsızlık girişimi önlenmiş oldu.