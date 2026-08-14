Türkiye’de imam, boğazına şekerleme kaçan küçük kızı kurtardı

Türkiye’nin İzmir kentinde yaz Kur’an kursuna katılan küçük kızın hayatını cami imamı kurtardı. Ders sırasında boğazına aniden şekerleme kaçan kız, panik içinde yardım arayarak koşmaya başladı.

Durumu gören cami imamı Muhammed Acar hemen yardıma koşarak Heimlich manevrasını uyguladı. Bunun sonucunda kızın solunum yolu açıldı ve hayatı kurtuldu.

Olayın ardından kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu olay, acil durumlarda hızlı ve doğru hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.