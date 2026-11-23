Türkiye'nin İstanbul şehrinde aslan olduğu tahmin edilen bir yırtıcı hayvanın görüldüğüne dair haberler yerel halk arasında endişe yarattı. Olay, şehrin Sarıyer ilçesi, Uskumruköy mahallesinde kaydedildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan hayvanın görüntüleri incelendikten sonra, onu arama ve tespit etme çalışmaları için özel bir operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, bölgeyi termal görüntüleme teknolojisi kullanarak tarayarak hayvanın yerini tespit etmeyi başardı.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Şu anda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanları, veteriner hekimlerle birlikte yırtıcıyı güvenli bir şekilde yakalamaya çalışıyor.

Yerel halka ise dikkatli olmaları, hayvana yaklaşmamaları ve gerekli güvenlik önlemlerine uymaları tavsiye edildi.

Şu ana kadar hayvanın nereden geldiği, kime ait olduğu ve gerçekten bir aslan olup olmadığına dair detaylı bir bilgi verilmedi.