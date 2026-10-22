Çinli adam 300 yıllık spor salonu üyeliğiyle dolandırıldı

·1·Dünya
Çinli adam 300 yıllık spor salonu üyeliğiyle dolandırıldı

Çin'in Hangzhou şehrinde yaşayan bir adam, spor salonu çalışanlarının teklifine kanarak 870 bin yuandan fazla parasını kaybetti. Ucuz fiyata üyelik satın alıp bunları başkalarına daha yüksek fiyata satarak kâr elde etmeyi planlıyordu. Ancak sonuçta elinde 300 yıllık spor salonu üyelikleri ve 1.200 özel ders kaldı.

Çin medyasının haberine göre, Jin adıyla tanınan adam, Ranyan Fitness spor salonuna üç yıldır gidiyordu. Bir gün bir satış temsilcisi ona sadık müşteriler için özel bir teklif olduğunu söyledi. Buna göre, üyelikleri ucuza alıp daha sonra iki katı fiyatına satabilecekti.

Spor salonu çalışanları, üyelikler iki ay içinde satılmazsa parayı tamamen iade edeceklerine söz verdiler.

Kâr vaadine kanarak büyük miktarda para harcadı

Jin, "Bana üyeliği 8.888 yuana almamı teklif ettiler. Sonra onu 16.666 yuana satacaklarını ve sadece yüzde 10 komisyon alacaklarını söylediler" dedi.

Bir yıllık üyeliği satın aldıktan birkaç gün sonra satış temsilcisi tekrar ona ulaşarak kampanyadan birkaç üyelik daha kaldığını söyledi. Adam bu fırsatı değerlendirip kazancını artırmak amacıyla tekrar para harcadı. Daha sonra spor salonu müdürüyle tanıştırıldı ve kendisine daha cazip bir yatırım planı sunuldu.

Adam, 10 Mayıs ile 9 Temmuz arasında yaklaşık 1.200 özel ders ve 300 yıllık üyelik satın aldığını söyledi. Bunun için toplam 871.273,27 yuan, yani yaklaşık 121 bin dolar harcadı.

Jin, "Sonuçta bana 26 kalın sözleşme verdiler. Her birinde üyeliklerin başka bir şahsa devredilemeyeceği belirtilmişti" dedi.

Çin'de ortalama yaşam süresinin yaklaşık 78 yıl olduğu göz önüne alındığında, Jin'in 300 yıllık üyelikleri tamamen kullanması pratikte imkansız.

Temmuz ortasında para iadesi zamanı geldiğinde, spor salonunun satış temsilcisi, şube müdürü ve sahibi ortadan kayboldu. Telefon numaraları da çalışmıyordu. Jin, harcadığı paradan tek bir kuruş bile geri alamadı.

Dolandırıldığını anlayan adam, Hangzhou polisine başvurdu ve parasının bir kısmını geri alabilmek umuduyla dava açtı.

Ancak hukukçular bu sürecin kolay olmayacağını belirtiyor. Çünkü dolandırıcılıkla suçlanan kişiler henüz bulunamadı. Ayrıca, Jin'in imzaladığı sözleşmelerde üyeliklerin başkalarına devredilmesi yasaklanmış durumda.

Bu olay, büyük kâr vaat eden tekliflere körü körüne inanmanın ne tür finansal kayıplara yol açabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda sözleşme şartlarını dikkatlice incelemenin ve para iadesi vaatlerini doğrulamanın önemli olduğunu vurguluyor.

HangzhouRanyan FitnessDolandırıcılıkÇinYatırım
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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