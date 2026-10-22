17 yaşındaki kız erkek arkadaşını 14 bin dolara sattı: Korkunç olay

Çin'de 19 yaşındaki bir genç, kendisinden iki yaş küçük kız arkadaşının kurduğu tuzağa düştü. Kız, kârlı bir iş vaadiyle onu yurt dışına götürerek Myanmar'daki bir dolandırıcılık şebekesinin eline teslim etti. Dört ay boyunca esir tutulan genç, acımasız şiddete maruz kaldı. Ailesi, onu kurtarmak için büyük miktarda fidye ödemek zorunda kaldı.

Çin medyasında yer alan haberlere göre olay, Guangdong eyaletinin Zhanjiang şehrinde meydana geldi. Gencin kız kardeşi, ağabeyinin 17 yaşındaki kızla yerel bir bilardo salonunda tanıştığını belirtti. Kız, dikkat çekici kıyafetler giyip ünlü markaların sahte çantalarını kullanarak kendini zengin bir ailenin temsilcisi gibi gösteriyordu.

Güney Asya'da ailesine ait iş yerleri olduğunu söyleyerek gencin güvenini kazandı. Daha sonra kızı, komşu ülkeye gitmeye ve kârlı bir iş bulma vaadiyle ikna etmeye çalıştı. Ailesi bu seyahate karşı çıksa da genç, kız arkadaşının sözlerine inanarak kabul etti.

Seyahat trajediyle sonuçlandı

Şubat 2025'te çift, ailelerinden gizlice Tayland'a doğru yola çıktı. Gencin yakınları, nerede olduğunu arkadaşları aracılığıyla öğrendi.

Dönüş yolunda, Tayland-Myanmar sınırına yakın bir bölgede kız, birini alması gerektiğini bahane ederek genci yalnız bıraktı. Kısa süre sonra silahlı adamlar yanına gelerek belgelerini ve telefonunu aldılar, ardından onu gizli bir tesise götürdüler.

Gencin kız kardeşi, "Ağabeyim silahlı adamların onu götürdüğünü söyledi" diye hatırlıyor. Kardeşinin ifadesine göre genç, telefonu elinden alınmadan önce bu mesajı göndermeyi başarmıştı.

Dört ay boyunca dolandırıcılık yapmaya zorlandı

Myanmar'daki kapalı bir kampa götürülen gencin saçları kazındı. Her gün 16-20 saat bilgisayar başında oturarak kendi vatandaşlarını dolandırmaya yönelik şemalarda yer almaya zorlandı.

Belirlenen günlük kotayı dolduramazsa veya yeterince para kazanamazsa ağır şekilde cezalandırıldı. Metal çubuklarla sırtına ve başına vuruldu.

Yetersiz beslenme ve sürekli dayak nedeniyle genç 10 kilodan fazla kaybetti. Ayrıca işitme yetisinin bir kısmını tamamen yitirdi.

Genç, dolandırıcılık faaliyetlerinde beklenen sonuçları veremeyince, onu esir tutanlar ailesiyle iletişime geçerek fidye talep etti.

Ailesi onu kurtarmak için 49 bin dolar ödedi

Haziran 2025'te gencin ailesi 350 bin Çin yuanı, yani yaklaşık 49 bin ABD doları toplayarak serbest bırakılmasını sağladı.

Ancak esaretten dönen gencin hayatı eskisi gibi olmadı. Sürekli endişe ve korku içinde yaşıyor, tekrar kaçırılmaktan korkuyor. Dört aylık esaretle ilgili kabuslar peşini bırakmıyor. Ayrıca çevresindekilere karşı güvensizlik ve yoğun şüphecilik geliştirdi.

Genci tuzağa düşüren 17 yaşındaki kız da sorumluluktan kaçamadı. Tayland'da on gün kaldıktan sonra Çin'e döndüğünde tutuklandı. Şu anda gencin kaçırılması ve Myanmar'daki dolandırıcılık şebekesine teslim edilmesiyle bağlantılı olarak suçlanıyor.

Bu olay, yurt dışındaki yüksek maaşlı iş vaatlerine körü körüne inanmanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Genç özgürlüğüne kavuşmuş olsa da yaşadığı fiziksel ve ruhsal acıların etkileri hala devam ediyor.