Xiaomi markası altında sahte klimalar satışa sunuldu: Alıcılar uyarılıyor

Ev aletleri pazarında popüler markaların adını kullanarak kalitesiz ürünler satma vakaları artıyor. Özellikle Çin pazarlarında, Xiaomi markasına çok benzeyen ancak onunla hiçbir ilgisi olmayan Xiaomi Baby adlı klimalar ortaya çıktı. Bu cihazlar dış görünüş olarak orijinal ürünü andırsa da aslında düşük kaliteli kopyalardır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında yer alan habere göre, bu tür vakalardan biri Zhejiang eyaletinin Ningbo şehrinde kaydedildi. Yerel bir alıcı Xiaomi kliması sipariş etti, ancak montaj ustaları cihazın dış ünitesinde Xiaomi Baby logosunun bulunduğunu fark etti. Alıcı, böyle bir seriyi daha önce duymadığını ve kandırılmak üzere olduğunu belirterek ürünü iade etti ve parasını geri istedi.

Sahte ve orijinal ürün arasındaki farklar

Uzmanların tespitine göre, Xiaomi Baby işaretlemesi hem iç hem de dış ünitelerde mevcuttur. Ancak bu cihazlar, orijinal modellere kıyasla birçok eksikliğe sahiptir. Birincisi, sahte klimaların kasa boyutları, aynı kapasitedeki orijinal Xiaomi modellerinden önemli ölçüde küçüktür. Bu da cihazın verimliliğinin ve soğutma kapasitesinin düşük olduğunu gösterir.

İkincisi, montaj kalitesi ve kullanılan malzeme seviyesi oldukça düşüktür. Plastik parçaların kalitesizliği ve detayların birbirine tam oturmaması çıplak gözle bile fark ediliyor. En önemlisi, Xiaomi Baby ürünlerinde üretici hakkında tam bilgiler, ilgili sertifikalar ve garanti belgeleri bulunmamaktadır.

Şu anda birçok çevrimiçi satış platformunda kurnaz satıcılar bu yöntemi kullanıyor. Ürün açıklamasında Xiaomi kelimesini öne çıkarıp, Baby ekini küçük harflerle veya dikkat çekmeyecek bir yerde bırakıyorlar. Bu durum marka hayranlarını yanıltarak, düşük fiyatlı sahte cihazları satın almaya teşvik ediyor.

Belirtmek gerekir ki, Xiaomi şirketi resmî olarak böyle bir isimde seri üretmemektedir. Bu tür durumlar sadece Çin'de değil, uluslararası pazarlarda da alıcıları dikkatli olmaya çağırmaktadır. Kalitesiz cihazlar sadece çabuk bozulmakla kalmaz, aynı zamanda elektrik güvenliği kurallarına uymaması nedeniyle de tehlikelidir.

Uzmanlar, ev aletleri satın alırken şunlara dikkat edilmesini tavsiye ediyor: