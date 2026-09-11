Çin'de insanlar doğal afetleri deneyimlemek için para ödüyor (video)

Çin'in Hangzhou şehrinde insanlar, tayfun ve sel baskınlarını gerçeğe yakın koşullarda deneyimleyerek acil durumlara hazırlanıyor. Lvxing Afet Simülasyon Eğitim Merkezi'nde katılımcılar, saatte 165 kilometre hıza ulaşan rüzgar ve şiddetli yağmuru içeren tayfun simülasyonuna katılabiliyor. Reuters'ın haberine göre bu merkez, afet bilincini artırmayı hedefliyor.

Merkezin bir diğer bölümünde, dağlardan gelen selleri taklit etmek için 900 ton su harekete geçiriliyor. Ayrıca katılımcılar, sular altında kalmış bir şehir bölgesinden veya yeraltı tesislerinden güvenli bir şekilde nasıl çıkacaklarını öğreniyor. Bu eğitimlerde katılımcılar özel dalgıç kıyafetleri ve kasklar giyerek güvenlik görevlilerinin gözetiminde hareket ediyor.

Bir günlük eğitimin maliyeti 1599 yuan, yani yaklaşık 235 dolar. Mayıs 2025'te açılan merkezde, o tarihten bu yana 160 binden fazla kişi eğitim aldı.

Gelecekte Çin'in diğer bölgelerinde de benzer merkezlerin açılması ve yangın ile deprem gibi diğer acil durumların simüle edilmesi planlanıyor.