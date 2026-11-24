Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde 310 binden fazla kişinin katılımıyla kitlesel bir koşu etkinliği düzenlendi. Şehrin en işlek otoyollarından biri olan Şeyh Zayid Yolu, araç trafiğine kapatılarak dev bir koşu parkuruna dönüştürüldü. Konuyla ilgili bilgiyi BAE resmi haber ajansı paylaştı.

22 Kasım'da gerçekleştirilen Dubai Run 2026 etkinliğine her yaştan ve farklı fiziksel kondisyona sahip insanlar katıldı. Katılımcılar 5 ve 10 kilometrelik iki parkurdan birini seçme imkanına sahip oldular.

Kısa mesafeli 5 kilometrelik parkur aileler ve yeni başlayanlar için tasarlanmış olup, Downtown Dubai bölgesinden geçerek Dubai Mall yakınında sona erdi. 10 kilometrelik parkur ise deneyimli koşucular için düzenlenmiş olup Gelecek Müzesi, Burj Khalifa ve Dubai Water Canal gibi simgesel noktaların yakınından geçti.

Etkinlik sadece kitlesel bir koşu değil, aynı zamanda büyük bir eğlence gösterisine dönüştü. Gökyüzünde BAE Hava Kuvvetleri'ne bağlı Fursan Al Emarat akrobasi timi uçuş gösterileri gerçekleştirdi. Ayrıca motorlu yamaç paraşütleri, robotlar, dev LED kuklalar, müzik grupları ve sirk sanatçıları katılımcılara neşeli anlar yaşattı.

Dubai Run 2026, Dubai Fitness Challenge projesinin 10. sezonu kapsamında düzenlendi. Etkinlik, şehrin sağlıklı yaşam tarzını teşvik eden en büyük kitlesel spor projelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Organizasyon yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 310 binden fazla katılımcıyı bir araya getiren bu etkinlik, dünyanın en büyük ücretsiz kitlesel koşu etkinliği statüsünü bir kez daha pekiştirdi.