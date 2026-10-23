Putin'den sert açıklama: “Rusya ile dost olmak kendi halkınızın yararınadır”

Karşılıklı yarar: Rusya ile çatışma içinde değil, dostane ve yapıcı ilişkiler içinde yaşamanın çok daha iyi olduğunu anlayacaklar;

Halkların refahı: Bu sadece Rusya'nın değil, o devletlerin kendi halklarının çıkarlarına ve güvenliğine de tamamen uygundur», — diye sözlerini tamamladı Vladimir Putin.