Putin'den sert açıklama: “Rusya ile dost olmak kendi halkınızın yararınadır”

·8·Dünya
Putin'den sert açıklama: “Rusya ile dost olmak kendi halkınızın yararınadır”

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkenin uluslararası arenadaki askeri-stratejik konumu ve Batılı ülkelerle ilişkilerin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet başkanı, Rusya'yı askeri yollarla zayıflatma veya savaş alanında yenme girişimlerinin tamamen etkisiz olduğunu vurgulayarak, tarihi rakiplerini modern gerçekleri doğru değerlendirmeye çağırdı.

«Stratejik yenilgi — gerçeği yansıtmıyor»: Temel açıklamalar

Vladimir Putin konuşmasında Rusya'nın savunma gücü ve savaş alanındaki durumuyla ilgili bir dizi temel noktaya değindi:

  • Savaş alanındaki üstünlük: «Rusya'yı savaş alanında yenmenin imkansız olduğu bugün herkes için apaçık ortadadır;

  • Hayallerin sonu: Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma konusundaki görüşler ve planlar gerçeklerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir», — dedi Rus lider.

«Asırlık çabalar beyhude»: Dostane ilişkiler çağrısı

Başkan tarihe bakarak, Rusya'ya karşı mücadele eden devletlerin er ya da geç pozisyonlarını gözden geçirmek zorunda kalacaklarını belirtti:

  • Tarihi dersler: «Sanırım, yüzyıllardır Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatmaya çalışan güçler, bugünkü modern yaşamın gerçeklerini kabul etmek zorunda kalacaklar;

  • Karşılıklı yarar: Rusya ile çatışma içinde değil, dostane ve yapıcı ilişkiler içinde yaşamanın çok daha iyi olduğunu anlayacaklar;

  • Halkların refahı: Bu sadece Rusya'nın değil, o devletlerin kendi halklarının çıkarlarına ve güvenliğine de tamamen uygundur», — diye sözlerini tamamladı Vladimir Putin.

Devlet başkanının bu konuşması, uluslararası jeopolitik durumun gerginliğini koruduğu bir dönemde küresel tartışmalara yol açıyor.

Vladimir PutinRusya FederasyonuJeopolitikUluslararası İlişkilerSiyaset
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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