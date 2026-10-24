“Ruslar ve Ukraynalılar tek bir halk”: Putin’den sınırlar ve genetik üzerine tartışmalı çıkış

·11·Dünya
“Ruslar ve Ukraynalılar tek bir halk”: Putin’den sınırlar ve genetik üzerine tartışmalı çıkış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna çevresindeki çatışma, kontrol dışı kalan bölgelerin statüsü ve iki halkın tarihi-genetik kökleri konusunda bir kez daha tartışmalı bir açıklama yaptı.

Kremlin liderine göre, Ukraynalı yetkililerin kaybettiği bölgeler aslında Kiev'in değil, Rus devletinin tarihi topraklarıdır.

«Kiev'in kaybettiği bölgeler Ukrayna'nın değil»: Putin'in temel iddiası

Rus lider bölgesel konulara değinirken, resmi Moskova'nın tarihi bakış açısını bir kez daha öne sürdü:

  • Tarihi toprakların statüsü: Vladimir Putin, Kiev yönetiminin kontrolünden çıkan toprakları Ukrayna'nın milli mülkü değil, Rusya'nın asıl tarihi bölgeleri olarak değerlendirdi;

  • Jeopolitik pozisyon: Bu iddia, Moskova'nın silahlı çatışmalar sırasında kontrolüne aldığı bölgeler konusundaki pozisyonunun kesin olduğunu ve sınırlar konusunda taviz verme niyetinde olmadığını gösteriyor.

«Genetik araştırmalar tek bir halk olduğumuzu gösteriyor»

Rus lider konuşmasında geleneksel siyasi argümanların yanı sıra bilimsel araştırmalara da dayandı:

  • Bilimsel sonuçlara vurgu: «Son genetik araştırmalar, Ruslar ve Ukraynalıların aslında tek bir halk olduğunu gösteriyor», dedi Putin;

  • Tek kök görüşü: Kremlin lideri daha önce de defalarca Ruslar, Ukraynalılar ve Belarusluların ortak tarihi, kültürel ve kan bağı temellerine sahip olduğunu düzenli olarak vurgulamıştı.

Putin'in bu çıkışı, uluslararası arenada devam eden askeri-siyasi çatışmalar ve diplomatik müzakereler tartışmaları fonunda yeni bir keskin siyasi tartışma dalgası yarattı.

Vladimir PutinRusya-Ukrayna SavaşıJeopolitikTarihSiyaset
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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