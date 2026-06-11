Putin, yurt dışındaki Rus vatandaşlarının mal varlıklarına el konulmasına ilişkin yasayı imzaladı

Dünya siyasi arenasında yaşanan değişimler ve uluslararası ilişkiler ışığında, Rusya Federasyonu'nda yurt dışına çıkan vatandaşları ilgilendiren çok ciddi ve kapsamlı bir yasal düzenleme hayata geçirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke sınırlarını terk eden kişilerin mal varlıklarının, belirli idari suçlarla ilgili soruşturmalar devam ederken haczedilmesine (dondurulmasına) olanak tanıyan yeni yasayı resmen imzaladı. Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan bu yeni yasal düzenlemenin, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Bu yasaya göre, resmi Moskova tarafından Rus devletinin ve toplumunun çıkarlarına aykırı olarak değerlendirilebilecek bazı idari suçların işlenmesi durumunda, halihazırda yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşların Rusya topraklarında kalan gayrimenkul, nakit ve diğer varlıklarına haciz konulabilecek.

İmzalanan resmi belgede, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'na ilişkin ondan fazla özel madde öngörülmüştür. Sosyal medya ve yabancı basında aktif olarak tartışıldığı üzere, bu kısıtlamalar kapsamına giren maddeler listesinde şunlar yer almaktadır:

«Yabancı ajan» olarak faaliyet gösterme usullerinin ağır şekilde ihlal edilmesi;

Hükümet tarafından yasaklanan aşırılık yanlısı içerikli materyallerin kamuya açık şekilde dağıtılması;

Kitle iletişim araçları (medya) ve dijital platformlar aracılığıyla yalan ve asılsız bilgilerin yayılması;

Rusya'da faaliyetleri «istenmeyen kuruluş» olarak tanımlanan yapıların çalışmalarına aktif katılım;

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedelemeye ve «küçük düşürmeye» yönelik eylemler.

Yeni yasal normlara göre, yurt dışındaki kişilerin mal varlıklarının haczedilmesi süreci, idari para cezalarının infazını önceden güvence altına alma tedbiri olarak uygulanacaktır. En dikkat çekici ve ciddi husus ise, devlet tarafından haczedilen mal varlığının toplam değerinin, vatandaşa kesilen ceza miktarı ile sınırlı kalmamasıdır. Yani, küçük bir ceza nedeniyle bile vatandaşın değerli mal varlığı tamamen dondurulabilir.

Ayrıca yeni yasa, yetkili organlar tarafından dava incelenirken, henüz nihai mahkeme kararı resmen açıklanmadan önce de hakimlere mal varlığına haciz koyma yetkisi vermektedir. Yerel hakim, ilgili talebi kaydettiği andan itibaren, en geç bir sonraki gün inceleyip hızlı bir karar almak zorundadır. Bu süreçteki en önemli nokta, mal varlığı sahibine bu konuda önceden uyarıda bulunulması veya haber verilmesinin kesinlikle gerekmemesidir.

Bu yasal tedbir, yurt dışında bulunan vatandaşların kendi malları üzerindeki tasarruf haklarının tamamen kısıtlanması anlamına gelmektedir. Yani, hakkında yasal işlem başlatılan mal sahibi, Rusya'da kalan evini, aracını veya arsasını satma, yakınlarına hediye etme ya da başka birinin adına devretme imkanından tamamen mahrum kalacaktır. Yasa, bu yılın sonbaharından itibaren tam olarak uygulamaya konulacaktır.

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