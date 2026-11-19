Liderlerin abartılı kamuoyu açıklamalarından kaçınarak ana odaklarını Rusya-ABD ilişkilerine ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirveye hazırlığa çevirdikleri belirtildi. Görüşmenin başında Donald Trump, Vladimir Putin'e dostu olarak hitap ederek Rus mevkidaşıyla tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD lideri Donald Trump arasında Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmeler sona erdi. Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Yuriy Uşakov'un gazetecilere verdiği bilgiye göre, görüşme yaklaşık 48 dakika sürdü ve Vladimir Putin toplantıyı «mükemmel bir ruh haliyle» tamamladı.

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Ona göre her iki lider de Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesinden yana.

Dmitriyev, bazı Avrupa ülkelerinin ve uluslararası siyasi aktörlerin bu tür diyalogları engelleme çabalarına rağmen, bu görüşmelerin uluslararası toplum için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Shenzhen'deki diyalog aşamaları Temel detaylar ve açıklamalar Putin – Trump görüşmesi 48 dakika sürdü, yapıcı bir havada geçti ve üçlü zirveye zemin hazırladı Trump – Şi Cinping diyaloğu Ziyafetteki 2 saatlik sohbetin ardından devam etti; Washington ve Pekin ilişkileri güçleniyor 19 Kasım üçlü zirvesi «Xilin Shanchuan» devlet konukevinde protokol süresi kısıtlaması olmaksızın gerçekleştirilecek

Trump'ın Şi Cinping ile görüşmesi ve «Xilin Shanchuan» zirvesi

Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Başkanı, ÇHC Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Trump, Çinli lideri de dostu olarak nitelendirerek Washington ve Pekin arasındaki ilişkilerin güçlendiğini vurguladı (bir gün önce zirve kapsamındaki resmi yemekte iki ülke lideri yaklaşık iki saat görüşmüştü).

ABD Başkanı'nın açıklamasına göre, Rusya, ABD ve Çin, Ukrayna'daki krizin bir an önce çözülmesine yardımcı olma niyetinde. Putin ile yapılan görüşmenin genişletilmiş formattaki müzakerelere zemin hazırlamak için gerekli olduğunu söyledi: "Başkan Putin ile sadece zemin hazırlamak için bir görüşme yaptık ve müzakerelerimizin başarılı olacağını düşünüyorum".

Vladimir Putin, Donald Trump ve Şi Cinping'in katılımıyla gerçekleşecek üçlü müzakerelerin 19 Kasım'da «Xilin Shanchuan» devlet konukevinde yapılması planlanıyor. Yuriy Uşakov, görüşme süresinin liderlerin kendileri tarafından, protokolün getirdiği katı zaman kısıtlamaları olmaksızın bağımsız olarak belirleneceğini açıkladı. Trump ise Rus liderle uzun yıllara dayanan iyi ilişkileri olduğunu hatırlatarak, "Her şey mükemmel olacak"sözünü verdi.

Sizce Shenzhen'de gerçekleşen Putin, Trump ve Şi Cinping görüşmesi, uluslararası durumu yumuşatmak ve Ukrayna krizini barışçıl yollarla çözmek için bir dönüm noktası olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!