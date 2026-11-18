Xi, konuşmasında ABD'den doğrudan bahsetmedi. Ancak bu açıklamalar, Washington'un Çin'in gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimine yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından geldi.

Reuters'in haberine göre, Dünya Ticaret Örgütü'ne dayalı çok taraflı ticaret sistemini koruma çağrısında bulundu. Ayrıca Çin, gümrük vergilerini düşürmeye ve pazarını daha geniş bir şekilde açmaya hazır olduğunu belirtti.

«Tarih gösteriyor ki kapıları açmak kalkınma getirir, kapatmak ise geride bırakır» dedi Xi.

Çin lideri, bugünkü dünyayı «değişken ve huzursuz» olarak nitelendirerek tek taraflılığın ve korumacılığın arttığını vurguladı.

18 Kasım'da Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamındaki etkinliklerde Xi Jinping ve Vladimir Putin birer konuşma yaptı.

Dünya siyasetinin üç büyük figürü olan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın üçlü görüşmesi öncesinde Shenzhen şehrinde önemli açıklamalar yapıldı. Xi uluslararası ticarette açıklığı ve iş birliğini savunurken, Putin Batı yaptırımlarının etkinliğini sorguladı. Şimdi tüm gözler 19 Kasım'da yapılması planlanan tarihi zirveye çevrilmiş durumda.

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Putin Batı yaptırımlarını eleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de konuşmasında Batılı devletlerin ekonomik baskısına değindi. Ona göre, «eski hegemonlar» başarılı olan ülkelerin kalkınmasını engellemeye çalışıyor.

«Yaptırımlar, gümrük vergileri ve ihracat kısıtlamaları hala caydırıcı bir etkiye sahip, ancak büyümeyi tamamen durdurmaya, özellikle de rakiplerin ekonomisini çökertmeye artık güçleri yetmiyor» dedi Putin.

Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı bakımından ülkesinin «dünya rekortmeni» olduğunu belirten Putin, buna rağmen ekonominin sınavlardan başarıyla geçtiğini vurguladı. Putin ayrıca Avrupa Birliği'nin sanayi potansiyelini kaybettiğini ifade etti.

Rus lider bir başka önemli rakam daha paylaştı: Rusya'nın ihracat ödemelerinde dolar ve avronun payının 2021'deki yüzde 85 seviyesinden yüzde 9'a düştüğünü söyledi.

«Dolar veya avrodan vazgeçmedik, bu para birimlerini kullanmamız reddedildi. Açıkçası, bunu yapanlar kendilerini cezalandırdı» dedi.

Fotoğraf: Reuters

Xi ve Putin: 2013'ten beri 50. görüşme

Konuşmaların ardından Xi Jinping ve Vladimir Putin özel bir görüşme gerçekleştirdi. Çin lideri, Rusya Devlet Başkanı'na «sevgili dostum» diyerek iki ülke arasındaki yakın ilişkilere vurgu yaptı.

Xi'ye göre, bu yılki yüz yüze görüşmeleri üçüncü kez gerçekleşti. 2013'ten bu yana ise video konferanslar da dahil edildiğinde iki lider 50 kez bir araya geldi.

«Çin-Rusya ilişkileri dünyadaki her türlü zorluk karşısında dağ gibi sarsılmaz olmuştur ve öyle kalmaya devam etmektedir» dedi Xi.

Putin ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin birkaç yıldır 200 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti. Vizesiz rejimin yürürlüğe girmesinden sonra karşılıklı turist akışının yüzde 43 arttığını da kaydetti.

Trump, Xi ve Putin görüşmesinde neler tartışılacak?

Zirvenin en önemli siyasi olayı 19 Kasım için planlandı. O gün Xi Jinping, Vladimir Putin ve Donald Trump'ın ilk kez üçlü formatta bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump, 18 Kasım'da Shenzhen'e ulaştı. Havaalanında kendisini Xi Jinping karşıladı. İki lider kucaklaşarak selamlaştı ve kırmızı halıda birlikte yürüdü.

Fotoğraf: Reuters

Reuters ve diğer uluslararası yayınların haberlerine göre, görüşmenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, İran ile ilgili askeri-siyasi durum, uluslararası ticaret, yapay zeka ve nükleer silahların kontrolü gibi konuların yer alması muhtemel.

Bu görüşmenin önemi sadece üç ülke arasındaki ilişkilerle sınırlı değil. ABD, Çin ve Rusya liderlerinin aynı masada müzakere etmesi dünya ticareti, güvenlik ve uluslararası siyasi denge üzerinde etkili olabilir.

Ancak şu an için görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağı bilinmiyor. Dünya kamuoyu şimdi üç liderin açıklamalarını ve müzakerelerin sonucunu bekliyor.