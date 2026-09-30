Putin'in Kararnamesi: Rusya'dan Özbekistan'a 1 Milyon Rublenin Üzerinde Nakit Çıkarılması Yasaklandı

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Putin'in Kararnamesi: Rusya'dan Özbekistan'a 1 Milyon Rublenin Üzerinde Nakit Çıkarılması Yasaklandı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeden ulusal para birimi cinsinden nakit para çıkarılmasına ilişkin prosedürü kökten sıkılaştıran yeni bir resmi kararname imzaladı. Resmi belgeye göre, gerçek kişilerin Rusya'dan Özbekistan, Azerbaycan, Tacikistan ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelere 1 milyon rubleden (yaklaşık 11,8 bin ABD doları) fazla nakit ruble çıkarması kesin olarak yasaklandı.

Tüzel kişiler ve bireysel girişimciler için ise bu kısıtlama, miktara bakılmaksızın her türlü nakit para için tam olarak yürürlüğe giriyor. Kararnamede, bu kısıtlamanın ihlal edilmesi durumunda gerçek kişilerden 1 milyon rubleyi aşan kısmın, tüzel kişiler ve girişimcilerden ise çıkarılan tüm nakit paranın sınırda tamamen müsadere edileceği belirtiliyor. Kısıtlama, yalnızca hava yoluyla banka dekontu sunulduğunda veya devlet tarafından belirlenen özel istisnai durumlarda uygulanmıyor.

«1 milyon rublelik limit, girişimcilere tam yasak ve müsadere»: Kararnamenin 5 temel noktası

Rusya Devlet Başkanı'nın yeni kararnamesi ve nakit para çıkarılmasıyla ilgili en önemli gerçekler:

  • Gerçek kişiler için 1 milyon rublelik sınır: Vatandaşların Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan ve AEB ülkelerine 1 milyon rubleden fazla nakit ruble çıkarması yasaklandı;

  • İş dünyası ve bireysel girişimciler için %100 kısıtlama: Tüzel kişiler ve bireysel girişimcilerin miktara bakılmaksızın nakit ruble çıkarmasına tam kısıtlama getirildi;

  • Fazla paraların zorunlu müsadere edilmesi: Kısıtlamanın ihlal edilmesi durumunda vatandaşlardan 1 milyonu aşan kısım, tüzel kişilerden ise tüm tutar el konulur (müsadere);

  • Havalimanları ve banka belgeleri için istisna: Paranın banka hesaplarından çekildiğini kanıtlayan resmi banka dekontlarının bulunması durumunda uluslararası havalimanları üzerinden çıkarılmasına izin verilir;

  • İçişleri Bakanlığı, FSB ve Gümrük'e özel yetki: Yasağın kayıtsız şartsız uygulanmasının denetimi doğrudan Rusya İçişleri Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Federal Gümrük Servisi'ne verildi.

Putin'in Kararnamesi: Rusya'dan Özbekistan'a 1 Milyon Rublenin Üzerinde Nakit Çıkarılması Yasaklandı

Rusya'dan nakit para çıkarılmasına ilişkin yeni kısıtlama ve sorumluluk önlemleri sınıflandırması

Yeni kararname gereklilikleri, kişi kategorileri ve belirlenen hukuki mekanizmaların karşılaştırması:

Kişi ve güzergah kategorisi

Belirlenen kısıtlama ve limit

İhlal durumunda uygulanacak önlem

İzin verilen istisnai durumlar

Gerçek kişiler (Vatandaşlar)

Maksimum 1 milyon ruble (yaklaşık 11,8 bin $)

1 milyon rubleyi aşan kısım devlet lehine müsadere edilir

Uluslararası havalimanı üzerinden bankadan nakit çekildiğini kanıtlayan resmi dekont ile

Tüzel kişiler ve bireysel girişimciler

Miktara bakılmaksızın tamamen yasak (0 limit)

Çıkarılan tüm nakit para tutarlarına tamamen el konulur

Banka dekontları ve Hükümetin belirlediği özel uluslararası transit şartlarında

Kısıtlamanın uygulandığı ülkeler

Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan ve AEB ülkeleri

Sınır-gümrük ve güvenlik noktalarında tam güçlendirilmiş denetim

Dışişleri Bakanlığı bildirimi temelinde diplomatik temsilciliklerin faaliyetleri için

Denetleyici devlet organları

İçişleri Bakanlığı (MVD), FSB ve Federal Gümrük Servisi (FTS)

Operasyonel arama ve gümrük kontrolleri, müsadere yetkisi

Merkez Bankası ile 3 aylık süre içinde kayıt tutma prosedürünün onaylanması

Ekonomik ve finansal analiz: Bu kararname göçmen işçileri ve ticareti nasıl etkileyecek?

Uluslararası finans uzmanları, ekonomistler ve döviz piyasası analistlerinin sonuçları:

  • «Sermaye akışını durdurmak ve rubleyi korumak»: Rusya finans sistemi, yaptırımlar ve döviz baskısı altında nakit rublenin yurt dışına, özellikle Orta Asya ülkelerine kitlesel çıkışını durdurmaya çalışıyor; 1 milyon rublelik limit, nakit para şeklindeki «gri» döviz akışlarını ve spekülasyonları kontrol altına almak amacıyla getirildi;

  • Göçmen işçiler ve para transferlerine etkisi: Rusya'daki Özbek göçmen işçilerin büyük bir kısmı maaşlarını banka uygulamaları aracılığıyla çevrimiçi gönderiyor, bu nedenle küçük miktardaki günlük transferler bu kararnameden doğrudan etkilenmiyor; ancak Rusya'da çalışıp biriktirdiği parayı yanında nakit olarak getiren vatandaşlarımızın artık sınırda 1 milyon rubleyi aşmamaya kesinlikle dikkat etmeleri, büyük meblağları ise resmi banka dekontuyla kanıtlamaları veya banka kartları aracılığıyla çıkarmaları gerekecektir;

  • Küçük işletmeler ve tüccarlar için engel: «Çelnok» ticaretiyle uğraşan, nakit parayla mal getiren bireysel girişimciler ve mikro işletmeler için nakit paraya %100 yasak getirilmesi, onları tamamen resmi bankalararası hesaplaşmalara geçmeye zorlayacaktır.

Sizce Rusya'dan nakit ruble çıkarılmasına 1 milyon rublelik kısıtlama getirilmesi ve girişimcilere tamamen yasaklanması, göçmen işçileri ve karşılıklı ticaret hacmini olumsuz etkiler mi? Rusya'da çalışan vatandaşlarımızın paralarını güvenli bir şekilde getirmeleri için en uygun yolun hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Rusya'dan dönen tüm vatandaşlarımız için önemli olan bu kararname analizini yakınlarınızla paylaşın!

Vladimir PutinRusya FederasyonuNakit Para KısıtlamasıÖzbekistanEkonomi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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