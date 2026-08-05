Manchester City, Seul'de K Ligi Yıldızları'nı mağlup etti

·3·Spor
Manchester City, Seul'de K Ligi Yıldızları'nı mağlup etti

Abduqodir Husanov Manchester City'nin Asyasezon öncesi turunda yine ilk 11'de yer aldı. Özbek savunmacı, Seul'de K Ligi Yıldızları'na karşı oynanan maçın ilk yarısında forma giydi.

Tüm goller ilk 23 dakika içinde geldi. Enzo Maresca'nın ekibi hızlı hücumlarla rakip fileleri üç kez havalandırarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Dört gol için 14 dakika yetti

Manchester City9. dakikada skoru açtı. Rayan Aït-Nouri, atağı düzgün bir vuruşla tamamlayarak İngiliz ekibini öne geçirdi.

Üç dakika sonra Kim Da-ye Won dengeyi sağladı. Ancak Koreli futbolcuların sevinci uzun sürmedi.

20. dakikada Tijjani Reijnders City'yi yeniden öne geçirdi. 23. dakikada ise Divin Mubama üçüncü golü atarak ilk yarıda maçın sonucunu belirledi.

İkinci yarının ardından her iki takım da kadrosunda çok sayıda değişiklik yaptı. İkinci devrede gol olmadı ve Manchester City elde ettiği üstünlüğü rahatça korudu.

Husanov ilk dakikadan itibaren sahadaydı

Abduqodir Husanov, karşılaşmaya Rúben Dias ve Joško Gvardiol ile birlikte ilk 11'de başladı. Özbek futbolcu ilk yarıyı tamamladı ve devre arasında yerini Brezilyalı Vitor Reis'e bıraktı.

Sezon öncesi maçlarında futbolculara birer devre süre verilmesi olağandır. Teknik ekip bu sayede daha fazla oyuncunun durumunu değerlendirme ve yükü eşit şekilde dağıtma fırsatı bulur.

Husanov'un yeniden ilk 11'de sahaya sürülmesi ise yeni sezon öncesinde stoperdeki başlıca adaylar arasında yer almaya devam ettiğini gösteriyor.

Maresca farklı seçenekleri denedi

City'nin kalesini karşılaşmaya Gianluigi Donnarumma başladı. Savunmada Husanov'un yanı sıra Aït-Nouri, Gvardiol ve Dias görev yaptı; orta sahada ise Mateo Kovačić, Rico Lewis ve Reijnders oynadı.

Hücum hattında Phil Foden, Antoine Semenyo ve Divin Mubama'ya şans verildi. İkinci yarıda Marcus Bettinelli, Vitor Reis, Max Alleyne, Nico González, Savinho, Claudio Echeverri ve Omar Marmoush oyuna girdi.

Maçın sonucundan çok teknik ekip için futbolcuların fiziksel durumu, yeni taktik görevleri uygulamaları ve birbirleriyle uyumları önemliydi. Buna rağmen ilk 23 dakikada atılan üç gol, City'nin hücumunun yeni sezon öncesinde iyi bir ritim yakaladığını gösterdi.

Önünde daha ciddi bir sınav var

K Ligi Yıldızları ile oynanan mücadele, Manchester City'nin 2026 Asya turundaki ikinci maçı oldu. Manchester ekibi daha önce Hong Kong'da Inter ile karşılaşmıştı; 9 Ağustos'ta ise Seul'de Madrid temsilcisi Atlético Madrid'in karşısına çıkacak.

Atlético Madrid karşılaşmasının sezon öncesi hazırlıklar için daha ciddi bir sınav olması bekleniyor. Bu maçta Husanov'a ne kadar süre verileceği ve Maresca'nın onu hangi savunmacılarla birlikte deneyeceği, Özbek taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alacak.

Hazırlık maçı

5 Ağustos. Seul, Güney Kore

K Ligi Yıldızları — Manchester City — 1:3

Goller: Kim Da-ye Won, 12 — Aït-Nouri, 9; Reijnders, 20; Mubama, 23.

Manchester City — Donnarumma (Bettinelli 46), Aït-Nouri (Monga 62), Gvardiol (Alleyne 46), Dias (Alleyne 46), Husanov (Reis 46), Kovačić (González 46), Lewis (Nunes 61), Foden (Echeverri 62), Reijnders (Heskey 62), Semenyo (Savinho 46), Mubama (Marmoush 62).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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