ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına Ocak ayı başına kadar — ABD Kongresi üzerindeki kontrol Demokrat Parti'ye geçmeden önce ulaşmayı hedefliyor. Bu konuda 20 Kasım'da Büyük Britanya'nın Financial Times gazetesi, konuya yakın dört kaynağa dayandırdığı bir haber yayımladı.

Yayının muhataplarına göre Washington, çatışmanın çözümü için öngörülen makul süreler konusunda Ukraynalı ve Avrupalı yetkilileri çoktan bilgilendirdi. Beyaz Saray'ın acele etmesinin nedeni, Kasım ayında yapılan ara seçimlerin sonuçlarıyla ilgili: Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu Demokratlara kaptırdı.

Ocak ayında Kongre'de neler değişmesi bekleniyor?

Yeni Kongre Ocak ayında göreve başladıktan sonra Demokratların bir dizi adım atması bekleniyor:

Kiev'e askeri yardımı artırmak için yasal araçları devreye sokmak;

Moskova'ya yönelik yaptırım baskısını güçlendirmek;

Yönetimin dış politika adımlarını soruşturmak.

«Trump Putin'e sempati duyuyor ve tüm bunları Ocak ayına kadar bitirmek istiyor», dedi gazeteye konuşan üst düzey bir Ukraynalı yetkili ve bu koşullar altında Kiev'in Rusya'nın çıkarlarına uygun bir anlaşmaya zorlanabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Beyaz Saray ise Financial Times tarafından yayımlanan bu makale hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Konu Bilgi ve detaylar Hedeflenen süre Ocak ayı başına kadar (yeni Kongre göreve başlayana dek) Temel neden Kasım ara seçimlerinde Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'nde üstünlük sağlaması Diplomatik adımlar Kasım başında Abu Dabi'de Steve Witkoff ve Jared Kushner arabuluculuğunda ilişkilerin yeniden kurulması Tarafların pozisyonu Kiev tarafı endişeli; Avrupa'ya doğrudan diyalog teklifi yapıldı; Moskova, güvenlik çıkarlarının ve krizin temel nedenlerinin giderilmesini talep ediyor

Abu Dabi'deki ilişkiler ve tarafların tutumu

Kasım ayı başında ABD liderinin özel temsilcisi Steve Witkoff ve başkanın damadı Jared Kushner Abu Dabi'de Moskova ve Kiev temsilcileriyle temasları yeniden başlatarak müzakerelerdeki sekiz aylık araya son vermişti.

Daha önce Avrupa ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Donald Trump, müttefiklerini çatışmayı bir an önce sonlandırmak için «Putin ile diyaloğu kendilerinin başlatması» konusunda teşvik etmişti. Moskova ise siyasi-diplomatik yollarla çözüme ancak Rusya'nın güvenlik çıkarları dikkate alındığında ve krizin temel nedenleri ortadan kaldırıldığında açık olduğunu defalarca vurguladı.

Sizce ABD Kongresi'ndeki güç dengesinin değişmesi ve Beyaz Saray'ın Ocak ayı başına kadar belirlediği süre, önümüzdeki haftalarda barış müzakerelerinin hızını nasıl etkileyecek? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!