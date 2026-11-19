Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında, Çin, Rusya ve ABD liderleri arasında tarihteki ilk üçlü görüşmeler sona erdi. CGTN televizyon kanalının haberine göre, «Silin Shanchjuan» yerleşkesinde Şi Cinping başkanlığında yuvarlak masa etrafında gerçekleşen toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü ve ana kısmı kapalı formatta gerçekleştirildi.

Ukrayna çatışması: ABD Başkanı Donald Trump Rusya-Ukrayna çatışmasının sona ermesinden tüm tarafların çıkarı olduğunu belirterek, bu konunun üçlü formatta tartışılmasını önerdi. Vladimir Putin bu teklifi destekleyerek, üç ülke arasında «Ukrayna krizi de dahil olmak üzere bölgesel çatışmaların çözümü konusunda örtüşen birçok çıkarın bulunduğunu» vurguladı. Şi Cinping ise açılış konuşmasında Ukrayna konusuna doğrudan değinmedi.

Nükleer güvenlik ve İran: Donald Trump, nükleer silahların yayılmasını önlemede üç büyük gücün işbirliğini «hayati önemde» olarak nitelendirdi ve nükleer cephaneliklerin azaltılmasını tartışmaya çağırdı (Şubat 2026'da Rusya-ABD Yeni START anlaşmasının süresi dolduktan sonra Washington, Pekin'in de yeni anlaşmalara dahil edilmesini talep ediyor). ABD Başkanı ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Şi Cinping ise nükleer silahı «Damokles'in Kılıcı»na benzeterek, tamamen yasaklanması ve yok edilmesi çağrısında bulundu.

Küresel düzen ve UCM: ÇHC Başkanı zirveyi «yenilikçi» olarak değerlendirerek, «büyük güçler birlik içinde olursa dünyada barışın hüküm süreceğini, çatışmaya girerlerse ise düzensizliğin ortaya çıkacağını» söyledi. Vladimir Putin enerji ve gıda güvenliği, terörle mücadele ve BM'nin rolünün korunması gerekliliğini gündeme getirdi. Trump ise «Tarih yazıyoruz»diyerek, kendi yetki alanı dışında faaliyet gösteren Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) faaliyetlerinin tartışılması gerektiğini belirtti.

Lider Zirvede öne sürülen ana fikir ve açıklamalar Şi Cinping (Çin) Nükleer silahların tamamen yasaklanması ve yok edilmesi; büyük devletlerin birlikteliği Vladimir Putin (Rusya) Ukrayna konusunda ortak çıkarlar; enerji ve gıda güvenliği; BM'nin rolü Donald Trump (ABD) Ukrayna savaşını bitirmek; nükleer cephaneliklerin azaltılması; İran ve UCM meselesi

İkili görüşmeler ve uluslararası tepkiler

Genel zirve öncesinde Donald Trump her iki liderle de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Vladimir Putin ile yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü; bu, 2025 Ağustos'undaki Alaska zirvesinden sonraki ilk tam kapsamlı yüz yüze görüşmeleriydi ve ana konu Ukrayna oldu. Şi Cinping ile ise Trump yaklaşık bir saat boyunca ekonomi, gümrük tarifeleri, Tayvan meselesi ve Ukrayna'daki savaşı bitirme yollarını tartıştı.

ABD yönetimi, bu zirvenin sonraki tartışmalar için bir başlangıç noktası olduğunu ve sonuçlarına ilişkin çığır açıcı yazılı anlaşmaların imzalanmasının planlanmadığını daha önce açıklamıştı. Kremlin de beklentilerini «pragmatik» olarak tanımlamıştı.

Ancak görüşmelerin bu formatta yapılması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve bir dizi Avrupalı siyasetçi — özellikle Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Yetkililer, Avrupa güvenliğinin ve Ukrayna'nın kaderinin onun katılımı olmadan çözülmeye çalışılması konusunda uyarılarda bulundular.

Sizce, Shenzhen'deki üçlü zirvenin sonuçlarından sonra Ukrayna çatışmasını çözme ve küresel nükleer güvenlik konusunda pratik adımlar atılacak mı, yoksa Avrupa ve Kiev'in direnişi bu süreci engelleyecek mi? Fikrinizi yorumlarda belirtin!