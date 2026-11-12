Japonya'da 290 bin dolarlık saati çalan adam, özür mektubuyla birlikte geri gönderdi

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Japonya'da 290 bin dolarlık saati çalan adam, özür mektubuyla birlikte geri gönderdi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. Mağazadan pahalı bir saat çalan adam, üç gün sonra saati bir özür mektubuyla birlikte posta yoluyla geri gönderdi. Ancak bu durum onu sorumluluktan kurtarmaya yetmedi.

Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim günü bir adam Tokyo'daki Nakano Broadway alışveriş merkezinde bulunan bir saat mağazasına girerek 46 milyon yen (yaklaşık 290 bin dolar) değerindeki Audemars Piguet marka saati denemek istedi. Saat bileğine takıldığı anda adam mağazadan koşarak uzaklaştı.

Üç gün sonra, 1 Kasım'da mağazaya kurye ile bir paket ulaştı. Paketin içinden çalınan saat ve elle yazılmış bir özür mektubu çıktı. Mağaza çalışanları seri numarasını kontrol ederek saatin çalınan ürün olduğunu doğruladı.

11 Kasım'da polis, olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 30 yaşındaki bir adamı Nagoya şehrinde gözaltına aldı. Şüpheli, saati çaldığını itiraf etti.

Şüphelinin ifadesine göre, saati takıp aynadaki yansımasına baktığında çok beğendiğini ve nasıl mağazadan takılı bir şekilde çıktığını fark etmediğini söyledi. Daha sonra saatin kendisine ait olmadığını anlayınca onu sahibine iade etmeye karar verdiğini belirtti.

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Charos«ZAMIN.UZ» editör
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