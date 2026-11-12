Ünlü Rus yorumcu Özbekistan - Rusya maçının sonucunu tahmin etti

Futbol dünyasında büyük ilgi uyandıran Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki hazırlık maçı öncesinde ünlü yorumcular tahminlerini dile getiriyor. Özellikle ünlü futbol yorumcusu Konstantin Geniç, «RB Sport» yayınına verdiği röportajda bu karşılaşmanın sonucu hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Geniç'in tahminleri ve takımların potansiyeli

Yorumcu, Rusya milli takımının önceki maçlardaki performansına değinerek hücum hattındaki hareketliliğe dikkat çekti. Ona göre her iki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yaratma kapasitesine sahip.

«Rusya milli takımının Nijerya'ya karşı oynadığı maçta hücuma ne kadar istekli çıktığını gördük. Özbekistan'ın hücum hattını da hesaba katarsak, ev sahibinin de gol atma şansı olduğu kesin. Bu yüzden tahminim — her iki takım da gol atar», — dedi Konstantin Geniç.

Maç parametreleri ve detaylar Bilgiler Maç tarihi ve yeri Bugün, 12 Kasım'da Taşkent şehrinde Başlama saati Taşkent saatiyle 20:00'de (Moskova saatiyle 18:00) Uzman tahmini Konstantin Geniç («Her iki takım da gol atar») Bilgi kaynağı «RB Sport» yayını

Taşkent'te sürpriz ve heyecan verici karşılaşma

Hatırlatalım, Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki bu prestijli hazırlık maçı bugün, 12 Kasım'da başkentimiz Taşkent'te gerçekleşecek. Maç Taşkent saatiyle saat 20:00'de başlayacak. Taraftarlar ve spor uzmanları bu mücadelede her iki takımdan da tempolu ve hücum ağırlıklı bir oyun bekliyor.

Sizce ünlü yorumcu Konstantin Geniç'in «her iki takım da gol atar» tahmini gerçekleşecek mi ve bugünkü maçta hangi taraf üstün gelir? Yorumlarınızı bekliyoruz!