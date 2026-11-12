Bir imamın kedi yavrusuna yaptığı küçük iyilik sosyal medyada herkesi duygulandırdı

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Bir imamın kedi yavrusuna yaptığı küçük iyilik sosyal medyada herkesi duygulandırdı

Türkiye'deki camilerden birinde yaşanan sevgi dolu bir olay, sosyal medyada birçok kişinin dikkatini çekti. Soğuk havadan korunmak isteyen bir kedi camiye girerek orada uyuyakaldı.

Bunu gören imam, hayvanın üşümesini istemedi. Kediyi rahatsız etmeden üzerini yavaşça bir seccade ile örttü. Böylece küçük bir şefkat hareketi, pek çok kişinin kalbine dokundu.

Bu anı yansıtan fotoğraf internette hızla yayıldı ve kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı. Yorumlarda birçok kişi, imamın hayvana gösterdiği ilgiyi takdir ederek onun merhametini övüyor.

Bu basit olay bir gerçeği daha hatırlattı: Bazen tek bir küçük iyilik bile büyük bir mutluluk paylaşabilir ve insanların kalbinde sevgi uyandırabilir.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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